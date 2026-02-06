Gratis y en español: NYC Free Tax Prep, el servicio de Zohran Mamdani para declarar impuestos ante el IRS
En 2025, se completaron 110 mil declaraciones a través de este sistema; para utilizar la herramienta, los ciudadanos deben cumplir con ciertos requisitos
- 4 minutos de lectura'
Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, promovió a través de las vías oficiales un servicio gratis y en español que ayuda a los contribuyentes a preparar las declaraciones de impuestos. La herramienta NYC Free Tax Prep, disponible para las presentaciones ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), permite ahorrar dinero a los ciudadanos en gastos de preparación. Para utilizarla, es necesario cumplir con ciertos requisitos.
El servicio gratis y en español que ofrece Mamdani para declarar impuestos ante el IRS
La Oficina del alcalde publicó un comunicado de prensa el 3 de febrero en el que alienta a los ciudadanos a utilizar NYC Free Tax Prep para preparar sus declaraciones de impuestos. La iniciativa fue impulsada por el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés) e incluye asistencia tanto presencial como virtual.
Los servicios están disponibles actualmente en más de 140 centros de Asistencia Voluntaria al Contribuyente (VITA) y Asesoría Tributaria para Personas Mayores (TCE) en toda la Gran Manzana.
Además, según el comunicado, los proveedores voluntarios están capacitados para conectar a los contribuyentes con asistencia para sus dudas sobre la gestión de la deuda de préstamos estudiantiles.
Este año, bajo la administración Mamdani, el programa también apunta a garantizar el cumplimiento normativo en el sector de los preparadores remunerados. El objetivo es proteger a todos los neoyorquinos de “tarifas injustas, préstamos fraudulentos y otras actividades corporativas engañosas”.
Para avanzar con estas medidas, se realizará una inspección exhaustiva de las oficinas de preparadores de impuestos remunerados en toda la Gran Manzana.
En la temporada de 2025, se completaron 110 mil declaraciones a través de NYC Free Tax Prep. Esto permitió a los neoyorquinos ahorrar un promedio de 346 dólares en gastos de preparación de impuestos por declaración y aproximadamente US$38,2 millones en toda la ciudad.
Quiénes pueden utilizar NYC Free Tax Prep para declarar impuestos ante el IRS
El programa de NYC Free Tax Prep está disponible para cualquier persona que viva o trabaje en la ciudad de Nueva York y cumpla con ciertos requisitos:
- Ganar US$97.000 o menos al año y presentar la declaración como familia.
- Percibir US$68.000 o menos al año y entregar la declaración como individuo o pareja sin dependientes.
Según estos estándares, la mitad de los neoyorquinos es elegible para el programa. La iniciativa cuenta con preparadores voluntarios de Asistencia Voluntaria en Impuestos (VITA, por sus siglas en inglés) o de Asesoría Tributaria para Personas Mayores (TCE, por sus siglas en inglés) certificados por el IRS, según el sitio web oficial.
La agencia encargada de recaudar impuestos a nivel federal comenzó a recibir declaraciones el 26 de enero y las aceptará hasta el 15 de abril de 2026. Los contribuyentes que no lleguen a presentarlas antes de la fecha límite pueden solicitar una prórroga.
Los servicios que ofrece Free Tax Prep en Nueva York
El anuncio publicado por la oficina de Mamdani señala que los servicios gratuitos de preparación de impuestos de la ciudad incluyen:
- Preparación de impuestos en persona: trabajadores voluntarios ayudan a los contribuyentes a completar una declaración precisa. Más de 140 centros en los cinco distritos estarán abiertos durante toda la temporada.
- Servicio de entrega: con esta modalidad, los contribuyentes pueden dejar sus documentos tributarios y recoger la declaración completa más tarde.
- Preparación Virtual de Impuestos: esta modalidad consiste en un servicio en línea donde un preparador voluntario realiza una videollamada con los contribuyentes para ayudarlos a preparar sus declaraciones mediante un sistema digital. Las personas pueden enviar fotos o escaneos de sus documentos tributarios al preparador, confirmar su identidad y completar su declaración por videoconferencia. Para esto, necesitarán acceso a una computadora o teléfono celular, una conexión a internet estable y la posibilidad de descargar un software seguro para videollamadas.
- Preparación Asistida: esta opción permite a los contribuyentes completar su declaración de impuestos en línea por su cuenta. Al mismo tiempo, un preparador voluntario estará disponible por teléfono o correo electrónico para responder preguntas.
