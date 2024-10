Esta conocida tienda con descuentos en comestibles podría llegar al norte de Seattle

Seis años después del cierre de Sam’s Club en Aurora, el amplio espacio vacío ubicado en 13550 Aurora Ave. North podría volver a tener vida con la llegada de la cadena WinCo Foods al norte de Seattle. Si bien hay pocas precisiones sobre el tema una firma de ingenieros habría presentado el proyecto ante la ciudad con el fin de empezar a tramitar los permisos.

Según detalla Seattle Times, aunque el plan está en un estado muy incipiente, y ninguna de las partes involucradas han querido adelantar ningún detalle, todo hace suponer que la futura instalación de una tienda de la cadena WinCo Foods, propiedad de sus empleados, y reconocida por sus precios asequibles en Aurora definitivamente está en marcha.

Específicamente, desde ST, informan que “la firma de ingeniería JSA Civil, con sede en Tumwater, condado de Thurston, presentó documentos de permiso ante la ciudad el mes pasado señalando los planes de WinCo para remodelar el edificio y reconfigurar el estacionamiento”.

Asimismo, según explican, la obra incluiría “la remoción y reconstrucción de partes de las paredes de los edificios existentes”, según consta en la documentación presentada. Si la noticia se confirma, finalmente se recuperaría el lugar que luego de la frustrada llegada de Costco en 2021 ha permanecido vacante.

Qué dice WinCo

En la web de WinCo, en tanto, no hay detalles sobre la próxima apertura. En cambio figura el anuncio de que el lunes 14 de octubre, a las 9 a.m., abrirán la tienda número 141 propiedad de los empleados en 5581 W McDowell Rd., Goodyear, en Arizona Además, según detallan el nuevo local estará abierto las 24 horas y contará con un Departamento de Pizza.

Fundada en 1967, bajo el nombre de Waremart, la tienda pasó a ser propiedad de los empleados en la década de 1980, cuando tras el fallecimiento del fundador de Waremart, había incertidumbre en toda la empresa y su futuro era desconocido, según explican en su web.En ese momento, los empleados de Waremart tenían una sola opción: “unirse y tomar el control de sus tiendas”, aseveran.

En 1985, bajo la dirección del entonces presidente Bill Long, los trabajadores de Waremart crearon el Plan de Propiedad de Acciones para Empleados (ESOP) de WinCo Foods y adquirieron una participación mayoritaria en la empresa de la familia Ward. Así, con 17 tiendas bajo su propiedad, nació una empresa gestionada por sus propios empleados.

Valorada por sus precios competitivos y su amplia oferta de productos a granel, WinCo opera tiendas de estilo almacén en todo el país, especialmente en el oeste. Los clientes pueden encontrar sucursales en ciudades como Everett, Tacoma, Federal Way, Bremerton, Kent y otras localidades cercanas. No obstante, hasta el momento, WinCo no ha establecido una tienda en Seattle.

Desde 1985 hasta hoy, en las vísperas de la apertura de su local 141 la cadena no ha hecho otra cosa que crecer, bajo esta novedosa forma de propiedad y gerenciamiento, manteniendo su esencia y su compromiso con los precios bajos, con tiendas distribuidas en Idaho, Nevada, California, Oregón, Utah, Arizona, Texas, Oklahoma, Montana y Washington. ¿La sucursal 142 será en Seattle?, por ahora es una posibilidad y un deseo de muchos residentes de Aurora ansiosos por tener esta opción asequible cercana.

