Jack Smith, exfiscal estadounidense: “El presidente, Trump, cometió delitos graves contra nuestra nación”

El exfiscal especial Jack Smith volvió a defender públicamente las investigaciones que llevaron a la presentación de dos causas penales federales contra Donald Trump. Las declaraciones ocurrieron durante una audiencia del Comité Judicial del Senado de Estados Unidos que quedó marcada por los cruces entre republicanos y el exfuncionario.

Jack Smith defendió sus investigaciones contra Donald Trump

La comparecencia de Smith ante el Comité Judicial del Senado se produjo mientras el Departamento de Justicia impulsa acciones contra funcionarios vinculados con las investigaciones sobre Trump y sus intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020.

El exfiscal especial afirmó que no permitirá que las amenazas de posibles procesos en su contra condicionen su testimonio.

“El estatus, el poder, la prominencia o la afiliación política del sujeto de una investigación no deben influir en la decisión de investigar, procesar o negarse a procesar”, expresó, según consignó Telemundo.

Según el reporte, Smith sostuvo que el poder, la posición o la afiliación política de una persona investigada no deben determinar si se inicia una investigación o si se presentan cargos.

En ese contexto, aseguró que las pruebas obtenidas durante su trabajo justificaban la decisión de acusar penalmente al entonces expresidente.

El exfiscal sostuvo que la investigación produjo pruebas que, según su evaluación, superaban el estándar necesario para demostrar esos delitos más allá de toda duda razonable.

“Nuestra investigación arrojó pruebas más allá de toda duda razonable de que el presidente, Trump, cometió delitos graves contra nuestra nación”, aseguró.

Las causas que presentó Jack Smith contra Trump

Smith fue designado en 2022 por el entonces fiscal general Merrick Garland para encabezar las investigaciones federales relacionadas con Trump.

Una de ellas se concentró en los esfuerzos para revertir la derrota electoral frente a Joe Biden en 2020 y en los acontecimientos que desembocaron en el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La segunda investigación estuvo relacionada con el manejo de documentos clasificados que Trump conservó después de abandonar la Casa Blanca en enero de 2021.

Jack Smith participó en distintas investigaciones contra Donald Trump Jacquelyn Martin - AP

Smith terminó por presentar dos causas penales federales contra el expresidente, aunque ambas fueron posteriormente desestimadas.

De acuerdo con Associated Press, Smith explicó durante la audiencia que abandonó las investigaciones después de que Trump ganó las elecciones de 2024 .

después de que . La decisión estuvo vinculada con las opiniones del Departamento de Justicia según las cuales un presidente en ejercicio no puede ser acusado penalmente a nivel federal.

El informe final elaborado por Smith sobre el caso electoral señaló que Trump había “incitado a sus seguidores” en relación con la violencia ocurrida en el Capitolio.

Después del ataque, el republicano negó esa interpretación. Posteriormente, ya nuevamente en la presidencia, calificó a los acusados por los hechos del 6 de enero como “rehenes” y les concedió una amnistía.

Smith afirmó que, si el caso electoral hubiera llegado a juicio, consideraba que un jurado habría declarado culpable a Trump.

Enfrentamiento en el Senado: los republicanos cargaron contra Jack Smith

Los republicanos utilizaron gran parte del interrogatorio para cuestionar los métodos empleados por Smith y presentar sus investigaciones como políticamente motivadas.

Smith defendió su investigación en el caso por los intentos de revertir la derrota electoral de 2020 y en la causa sobre el manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago J. Scott Applewhite - AP

El presidente del Comité Judicial, el republicano Chuck Grassley, acusó al exfiscal de haber utilizado de manera indebida sus facultades de investigación y de haber perseguido políticamente a integrantes del Partido Republicano.

Grassley sostuvo que las actuaciones de Smith representaron un “abuso desenfrenado de autoridad y persecución política” financiado por los contribuyentes. El exfiscal rechazó esas acusaciones.

Según Associated Press, recordó que a lo largo de su carrera como fiscal investigó tanto a republicanos como a demócratas y negó que su trabajo hubiera respondido a una estrategia partidaria.

Desde la otra bancada, el senador demócrata Dick Durbin defendió las investigaciones y acusó a los republicanos de promover teorías que, según su interpretación, buscaban desviar la atención de las conductas atribuidas a Trump.

El intercambio llegó a incluir ataques personales. El senador republicano por Missouri Eric Schmitt calificó a Smith de “canalla”, además de utilizar otros términos despectivos durante el interrogatorio, según indicó el medio.