Una jueza frena a Trump por demanda contra el IRS en Miami: “Presentada con un propósito indebido”

El presidente Donald Trump sufrió un nuevo revés judicial luego de que una jueza federal de Miami, Florida, bloqueara un acuerdo alcanzado con el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). La magistrada concluyó que la demanda impulsada por el mandatario no respondía a una controversia real y que fue presentada con un “propósito indebido“.

Por qué una jueza bloqueó el acuerdo entre Trump y el IRS

De acuerdo con Miami Herald, la decisión fue emitida por Kathleen Williams, jueza del Distrito Sur de Florida, quien determinó que el litigio no enfrentaba a partes con intereses contrapuestos.

Según el fallo, la acción judicial promovida por el presidente estadounidense y su hijo Eric Trump contra el IRS carecía de una disputa genuina, ya que el presidente y las agencias federales involucradas formaban parte de una misma estructura de gobierno.

En las 56 páginas de la resolución, la magistrada sostuvo que el expediente fue utilizado para obtener el “sello de legitimidad judicial” de un convenio que no contaba con una base jurídica o fáctica suficiente. Como consecuencia, dejó sin efecto el entendimiento alcanzado y estableció que ninguna de las partes podrá utilizarlo en litigios futuros.

Qué beneficios incluía el acuerdo de Trump con el IRS que fue anulado

De acuerdo con Miami Herald, el convenio había sido promovido por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) durante la actual administración y contemplaba dos medidas centrales.

Por un lado, creaba un fondo de 1800 millones de dólares destinado a indemnizar a personas que afirmaban haber sido víctimas de una presunta instrumentalización política del gobierno federal en el pasado. Además, otorgaba amplias protecciones tributarias para Trump, sus familiares y sus compañías, entre ellas la suspensión de auditorías y revisiones fiscales vinculadas a investigaciones en curso.

La decisión fue emitida por Kathleen Williams, jueza del Distrito Sur de Florida Distrito Sur de Florida

Tras la decisión judicial, esas garantías quedaron sin efecto, lo que podría permitir que el organismo tributario retome futuras evaluaciones relacionadas con las empresas del mandatario.

Cómo comenzó la demanda de Trump contra el IRS

La acción fue presentada en enero de 2026. En esa oportunidad, Trump acusó al IRS de permitir la filtración de sus declaraciones de impuestos a distintos medios de comunicación entre 2019 y 2020.

Donald Trump demandó al IRS por la filtración de sus datos en 2020 AFP / Pexels

La denuncia apuntaba contra Charles “Chaz” Littlejohn, excontratista de la agencia fiscal. Sin embargo, antes de que el proceso avanzara, el presidente solicitó el cierre voluntario del expediente.

Poco después se anunció el acuerdo entre la Casa Blanca, el IRS y el DOJ, situación que generó cuestionamientos de dirigentes demócratas y republicanos.

Las sanciones que dispuso la jueza Williams por el acuerdo de Trump y el IRS

La resolución también incluyó medidas contra algunos de los letrados vinculados al caso. Williams remitió a Alejandro Brito al Colegio de Abogados de Florida para una posible investigación disciplinaria.

Asimismo, prohibió durante un año que Daniel Z. Epstein solicite autorización para litigar ante el Distrito Sur de Florida. La magistrada también informó que enviará una copia de su decisión al Colegio de Abogados de Nueva York, que analiza la conducta de Todd Blanche, actual fiscal general interino y uno de los principales impulsores del convenio.

Según Miami Herald, la resolución todavía puede ser apelada ante instancias superiores.