La alianza de Sheinbaum y Trump para activar un acuerdo comercial entre México y EE.UU.: “No perderemos US$ 90.000 millones”

México y Estados Unidos aseguraron que las negociaciones comerciales atraviesan una etapa de avances y que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el corto plazo. Mientras Donald Trump busca reducir el déficit comercial estadounidense, Claudia Sheinbaum pretende conseguir una disminución de los aranceles que afectan a sectores estratégicos de la economía mexicana y evitar nuevas tarifas.

Claudia Sheinbaum y Donald Trump aseguran que están cerca de un acuerdo comercial

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, coincidieron en que sus respectivos gobiernos están cerca de alcanzar un entendimiento comercial, después de meses de conversaciones marcadas por las diferencias sobre los aranceles y las condiciones del intercambio bilateral.

Donald Trump afirmó que su gobierno no está dispuesto a perder US$ 150.000 millones en su intercambio comercial con México ni US$ 90.000 millones con Canadá ERIC LEE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin embargo, las declaraciones de ambos líderes también reflejan que sus prioridades económicas no son idénticas y que todavía no existe un acuerdo definitivo.

En un mitin celebrado en Kansas el lunes, Trump afirmó que su administración no está dispuesta a asumir pérdidas económicas en sus relaciones comerciales con otros países. En ese contexto, mencionó tanto a México como a Canadá y sostuvo que las negociaciones con el gobierno centroamericano muestran señales de progreso.

Según CNN en Español, el presidente estadounidense declaró: “No vamos a perder US$90.000 millones manteniendo a otro país, del mismo modo que tampoco vamos a perder US$150 mil millones con México. De hecho, estamos muy cerca de cerrar un gran acuerdo con México que reducirá esa cifra considerablemente; tal vez hasta llegar a cero”.

Qué busca Sheinbaum con la alianza comercial entre México y EE.UU.

La presidenta mexicana confirmó que las conversaciones atraviesan una etapa de avances, aunque advirtió que su administración todavía trabaja para resolver cuestiones que considera fundamentales para proteger los intereses económicos del país.

Durante su conferencia matutina del martes, Sheinbaum explicó que las prioridades de México se concentran en reducir las barreras comerciales que afectan a determinados sectores y evitar que se establezcan nuevos aranceles.

Claudia Sheinbaum explicó que las prioridades de la delegación mexicana se centran en eliminar los aranceles que afectan al acero, al aluminio y a la industria automotriz ALFREDO ESTRELLA - AFP

Según CNN en Español, la mandataria afirmó que el objetivo de su Gobierno es que Estados Unidos reduzca “al máximo” los aranceles que pesan sobre los vehículos, el acero y el aluminio, además de conseguir que no se apliquen nuevas tarifas a los productos mexicanos.

“Todavía hay temas que no acabamos de resolver porque queremos lo mejor para México. Pero hay muy buena actitud del Gobierno de los Estados Unidos en este tema”, sostuvo la mandataria.

Sheinbaum evitó establecer un porcentaje sobre el grado de avance de las negociaciones: “Lo que sí puedo decir es que ha habido una muy buena actitud de tratar de llegar a un acuerdo. Y todavía hay temas en los que no nos ponemos de acuerdo y seguimos de manera importante en la mesa, igual que en otros temas”, señaló la presidenta.

Donald Trump mantiene la presión sobre el comercio y el T-MEC

La negociación entre México y Estados Unidos se desarrolla en un contexto de cambios en la política comercial estadounidense.

Desde el inicio de su segundo mandato, en enero de 2025, Trump centró parte de su estrategia económica en cuestionar el funcionamiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y en imponer aranceles a productos procedentes de distintas economías.

El acuerdo comercial norteamericano continúa vigente hasta 2036, aunque la administración estadounidense decidió no renovarlo por otros 16 años bajo sus condiciones actuales.

La revisión del T-MEC también constituye una instancia importante para el futuro de la relación comercial. Según informó CNN en Español, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) abrió un proceso de consulta pública como parte de los preparativos para la revisión de 2027. El período para presentar comentarios permanecerá abierto hasta el 12 de enero.

En abril de 2026, el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, advirtió sobre los riesgos de una eventual salida estadounidense del acuerdo: “Inflación, dislocar cadenas productivas y crear mucho miedo”, señaló, de acuerdo con CNN en Español.