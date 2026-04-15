La orden de Sheinbaum para frenar al ICE: todos los cónsules mexicanos deben visitar centros de detención

Durante su conferencia de prensa del martes 14 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, endureció su postura frente al gobierno de Estados Unidos tras la muerte de un ciudadano bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La mandataria instruyó a todos los cónsules a realizar visitas físicas diarias en las instalaciones migratorias para verificar de manera directa las condiciones de los migrantes retenidos en ese país.

La orden de Sheinbaum para los cónsules

En su rueda de prensa diaria, Sheinbaum anunció el cambio en la frecuencia de las visitas diplomáticas para asegurar una presencia constante del Estado mexicano.

“Di instrucciones a todos los cónsules en donde haya centros de detención de esta institución de Estados Unidos para que visiten diario los centros de detención. Ellos los visitaban cada semana, ahora quiero que sea diario”, compartió Sheinbaum.

La mandataria cuestionó la criminalización de la comunidad migrante y aseguró que muchos mexicanos tienen como único delito no tener papeles, a pesar de ser ciudadanos que trabajan. Asimismo, denunció la falta de transparencia en las investigaciones oficiales de fallecimientos. “No hubo respuestas en cada caso”, dijo en referencia a las muertes registradas bajo custodia federal de agentes del ICE.

Vigilancia en los centros de detención del ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en consonancia con la presidencia, emitió el Comunicado 079/2026 para comunicar que Alejandro Cabrera Clemente había fallecido en el Centro Correccional de Winn, ubicado en Winnfield, Lousiana.

El informe oficial del Gobierno mexicano califica la situación como crítica y demanda que se tomen medidas urgentes debido a las serias fallas encontradas en el sistema de detención de Estados Unidos.

Sheinbaum anunció el cambio en la frecuencia de las visitas diplomáticas (AP Foto/Ginnette Riquelme, File) Ginnette Riquelme - AP

En el documento oficial, la Cancillería reiteró su posición de máxima alerta. “Reafirmamos nuestra preocupación y exigencia de acciones inmediatas. La repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria de ICE, incompatibles con estándares de derechos humanos, y con la protección de la vida de las personas”, afirmaron.

Por otro lado, aclararon que establecieron contacto, en coordinación con el Consulado General de México en Atlanta, para brindar asistencia y acompañamiento legal correspondiente a la familia del migrante.

“Igualmente, se mantiene comunicación con las autoridades pertinentes para conocer la causa de muerte y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos. Asimismo, en conjunto con la familia y personal jurídico de la Cancillería y sus programas de asesoría legal, se analizarán las acciones a seguir en el caso”, subrayaron.

Según CNN, con el caso más reciente ocurrido el 11 de abril, la cifra de mexicanos que fallecieron en operativos o bajo custodia desde enero de 2025 asciende a 15.

La Cancillería reiteró su posición de máxima alerta (AP Foto/Felix Marquez) Felix Marquez - AP

Compromiso del gobierno mexicano con los migrantes en Estados Unidos

El gobierno mexicano ratificó que utilizará todas las herramientas legales y diplomáticas a su alcance para evitar que sigan ocurriendo estas tragedias. Además de las visitas consulares diarias, se instó a la comunidad a contactar a la Línea de Apoyo Consular Mexicana ante cualquier detención.

“El Gobierno de México continuará utilizando todas las vías legales y diplomáticas disponibles para esta situación, al tiempo que reitera su inequívoco compromiso de velar por la protección y la dignidad de todas las personas mexicanas en el exterior, sin importar su situación migratoria”, concluyeron desde la entidad.