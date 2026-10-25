Las encuestas son claras: quién gana las elecciones entre republicanos y demócratas el próximo 3 de noviembre

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre en Estados Unidos, los demócratas mantienen una ventaja sobre los republicanos en las encuestas nacionales de intención de voto para el Congreso. Los estudios publicados durante octubre muestran diferencias de entre cuatro y 12 puntos porcentuales a favor del Partido Demócrata, aunque estos resultados no permiten determinar por sí solos qué fuerza controlará cada cámara.

¿Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones de noviembre en Estados Unidos?

El promedio de RealClearPolling, que reúne encuestas realizadas entre el 28 de septiembre y el 19 de octubre, ubica al Partido Demócrata con el 50,4% de intención de voto, frente al 42,1% del Partido Republicano. La ventaja alcanza los 8,3 puntos porcentuales.

Los principales promedios nacionales ubican al Partido Demócrata con una diferencia de entre ocho y diez puntos sobre los republicanos Fotomontaje editado con IA

Por su parte, el seguimiento de The Hill y Decision Desk HQ, actualizado el 22 de octubre, registra un 50,8% para los demócratas y un 42,7% para los republicanos, con una diferencia de 8,1 puntos.

El promedio de Silver Bulletin, elaborado por el equipo de Nate Silver, sitúa la ventaja demócrata en 9,2 puntos al 22 de octubre. Su versión ajustada por participación probable del electorado eleva ese margen a 9,7 puntos.

Los tres indicadores corresponden al denominado generic congressional ballot, una medición que consulta a los estadounidenses qué partido elegirían para la Cámara de Representantes sin presentar candidatos específicos de cada distrito.

Aunque todos muestran una ventaja demócrata, los promedios utilizan diferentes criterios de selección, ponderación y actualización de encuestas, por lo que sus resultados no son directamente equivalentes.

Los resultados de las últimas encuestas entre demócratas y republicanos

Los estudios nacionales realizados durante octubre registran diferencias de magnitud variable, pero coinciden en ubicar a los demócratas por delante de los republicanos.

Según los resultados recopilados por RealClearPolling, las siguientes encuestadoras informaron estos porcentajes de intención de voto:

Reuters/Ipsos 47% 35% 12 puntos The New York Times/Siena 52% 41% 11 puntos CNN/SSRS 49% 39% 10 puntos Morning Consult 50% 43% 7 puntos Echelon Insights 50% 45% 5 puntos

Los trabajos de campo correspondientes a estas mediciones se realizaron entre el 12 y el 19 de octubre. Otra encuesta, publicada el 21 de octubre por ActiVote, registró un 53,7% de apoyo a los demócratas y un 46,3% a los republicanos, con una diferencia de 7,4 puntos porcentuales.

El estudio consultó a 1000 votantes probables entre el 15 y el 21 de octubre y estableció un margen de error estimado de 3,1 puntos porcentuales. La encuestadora señaló que la ventaja demócrata aumentó respecto de su medición anterior.

La aprobación de Donald Trump y las principales preocupaciones del electorado

Además de la intención de voto para el Congreso, las encuestas de octubre examinaron la aprobación de la gestión del presidente Donald Trump y las prioridades políticas de los estadounidenses.

y las prioridades políticas de los estadounidenses. El estudio de Reuters/Ipsos, realizado entre el 16 y el 19 de octubre, consultó a 1679 adultos estadounidenses mediante una muestra nacional representativa.

La investigación registró un 31% de aprobación presidencial, según los resultados publicados por Reuters.

Para el conjunto de los adultos encuestados, Ipsos informó un margen de error de 2,4 puntos porcentuales, que es mayor para las submuestras.

El costo de vida y la guerra en Irán aparecen entre las principales preocupaciones de los estadounidenses antes de las legislativas Fotomontaje realizado con IA

Por su parte, la encuesta de CNN/SSRS, realizada entre el 15 y el 18 de octubre, situó la aprobación de Trump en el 32%.

El estudio incluyó a 1701 adultos estadounidenses y tuvo un margen de error de 2,9 puntos porcentuales para esa población y de 3,3 puntos entre los votantes registrados.

La medición de Strength In Numbers/Verasight registró un 34% de aprobación presidencial y un 62% de desaprobación.

También examinó las opiniones sobre inmigración, seguridad fronteriza y deportaciones, áreas en las que identificó una disminución del respaldo a la gestión del mandatario.

En cuanto a las prioridades del próximo Congreso, una encuesta de AP-NORC, publicada el 22 de octubre, identificó dos preocupaciones principales entre los estadounidenses:

Costo de vida : aproximadamente ocho de cada diez participantes consideraron importante que el próximo Congreso trabaje para reducirlo.

aproximadamente ocho de cada diez participantes consideraron importante que el próximo Congreso trabaje para reducirlo. Guerra en Irán: alrededor de siete de cada diez señalaron como prioridad poner fin al conflicto.

El relevamiento de AP-NORC se realizó entre el 8 y el 12 de octubre, con la participación de 1119 adultos y un margen de error de 3,9 puntos porcentuales.

Estos resultados ofrecen un panorama de las preocupaciones del electorado antes de las legislativas.

En las elecciones del 3 de noviembre se renovarán los 435 puestos con derecho a voto de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio de los escaños del Senado. Los resultados dependerán de las competencias electorales en cada distrito y estado.