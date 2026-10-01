Midterm USA 2026: encuestas actualizadas por las elecciones en EE.UU. y quién gana entre demócratas y republicanos

Las elecciones de medio término 2026 en Estados Unidos serán el 3 de noviembre. Ese día se renovarán las bancas de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, además de cargos estatales y locales, y las encuestas anticipan cuál es el panorama y quién tiene la ventaja entre demócratas y republicanos.

Elecciones 2026 en EE.UU.: qué muestran las últimas encuestas

Una encuesta nacional de Emerson College Polling, realizada entre el 21 y el 22 de septiembre sobre 1000 votantes probables, registró 53% de apoyo a los demócratas y 42% a los republicanos en la pregunta sobre la elección para el Congreso.

El estudio tiene un margen de error de 3 puntos porcentuales y fue realizado mediante un panel de votantes contactados por mensaje de texto y entrevistas. Los resultados fueron ponderados por género, educación, raza, edad, registro partidario y región.

La misma medición registró 39% de aprobación y 58% de desaprobación para el presidente Donald Trump. En la consulta sobre los principales temas para decidir el voto, la guerra con Irán, el empleo y los aranceles aparecieron entre las cuestiones con mayor importancia para los encuestados.

Cámara de Representantes: cuántas bancas están en juego en las elecciones

La Cámara de Representantes tiene 435 bancas y todas se renuevan en las elecciones de medio término. Cada representante es elegido por un distrito congresional y cumple un mandato de dos años.

Demócratas y republicanos buscan el control del Congreso en las elecciones de medio término Julia Demaree Nikhinson - AP

La composición actual de la Cámara es de 220 republicanos y 215 demócratas, según los registros de la Cámara para el 119° Congreso.

Senado 2026: las encuestas en los estados clave

El Senado tiene 100 bancas. La composición actual es de 53 republicanos, 45 demócratas y dos independientes.

En Ohio, una encuesta de Marist realizada entre el 24 y el 27 de septiembre sobre 1298 votantes registrados registró 51% para el demócrata Sherrod Brown y 43% para el republicano Jon Husted. Con un margen de error de 3,8 puntos porcentuales, el estudio combinó entrevistas telefónicas, respuestas mediante mensajes de texto y cuestionarios online.

Sherrod Brown se posicionó con ventaja en las encuestas para el Senado Sue Ogrocki - AP

En Texas, el estudio de Marist realizado entre el 17 y el 20 de septiembre sobre 1139 votantes registrados ubicó al demócrata James Talarico con 50% y al republicano Ken Paxton con 44%. El margen de error informado es de 4,4 puntos porcentuales.

En Iowa, Marist consultó a 1050 votantes registrados entre el 17 y el 20 de septiembre. El demócrata Josh Turek registró 50% y la republicana Ashley Hinson 42%, con un margen de error de 4,4 puntos porcentuales.

En Kansas, una encuesta de Emerson College Polling y Nexstar Media realizada entre el 15 y el 16 de septiembre sobre 750 votantes probables registró 45% para el demócrata Adam Hamilton y 43% para el republicano Roger Marshall. Por su parte, el candidato libertario David Graham obtuvo 4% y 8% de los consultados permaneció indeciso, con un margen de error de 3,6 puntos porcentuales.

Elecciones 2026: cuánto se necesita para tener mayoría en cada cámara

En la Cámara de Representantes, la mayoría se alcanza con 218 de las 435 bancas. La renovación es completa porque todos los representantes son elegidos cada dos años.

En el Senado, la elección de medio término renueva aproximadamente un tercio de las 100 bancas, por lo que los partidos buscarán alcanzar la cifra de 51 legisladores propios para tener mayoría. Los senadores cumplen mandatos de seis años y las elecciones se distribuyen en tres clases para evitar que todos los escaños se definan al mismo tiempo.