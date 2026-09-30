Midterm USA 2026: quién gana las elecciones en Estados Unidos y cómo podría cambiar el Senado, según las encuestas

A poco más de un mes de las elecciones de medio término en Estados Unidos, los demócratas alcanzan su mayor ventaja del ciclo en la preferencia sobre qué partido debería controlar el Senado y la Cámara de Representantes, según las últimas encuestas. La diferencia es de nueve puntos porcentuales.

Elecciones en EE.UU.: qué muestran las encuestas sobre el Congreso

Según el promedio de encuestas publicado por NBC News el 25 de septiembre, los demócratas reúnen 52% de las preferencias frente al 43% de los republicanos.

El dato de 52%-43% corresponde a un promedio ponderado de distintos sondeos nacionales y no a una única encuesta. El medio reunió estudios que cumplen determinados criterios metodológicos y ajustó sus resultados para considerar las diferencias entre los universos de votantes consultados.

A medida que se acerca la elección, el promedio de la preferencia para el Congreso utiliza una base de votantes probables. Ese cambio busca aproximar la medición al electorado que podría participar de los comicios.

El Partido Republicano busca recuperar la confianza de los votantes para ganar escaños y mantener el control del Congreso Magnific

Los sondeos individuales muestran algunas diferencias. Emerson College, por ejemplo, entrevistó a 1000 votantes probables entre el 21 y el 22 de septiembre y registró 53% para los demócratas y 42% para los republicanos, con un margen de error de 3 puntos porcentuales.

En otra encuesta, McLaughlin & Associates consultó a 1000 votantes probables entre el 16 y el 22 de septiembre. Allí, los demócratas obtuvieron 48%, frente a 43% de los republicanos, mientras que 9% permaneció indeciso.

Elecciones 2026: demócratas tienen ventajas entre los independientes

El movimiento más marcado del promedio de NBC News aparece entre los votantes independientes. Al comienzo del segundo mandato de Trump, este grupo favorecía a los demócratas por unos seis puntos en la pregunta sobre qué partido debería controlar el Congreso.

La diferencia aumentó durante 2025 y los primeros meses de 2026 y llegó a unos 20 puntos en primavera. En el promedio del 25 de septiembre, la ventaja demócrata entre los independientes es de 16 puntos.

Las últimas encuestas genéricas que se conocieron le dan la ventaja a los demócratas sobre los republicanos para las elecciones que determinarán la composición del Congreso Fotomontaje editado con IA

Cómo está la disputa por el Senado en las elecciones 2026

Los republicanos controlan actualmente el Senado con 53 bancas, frente a 45 demócratas y dos independientes que se alinean con los demócratas, por lo que el bloque demócrata suma 47 escaños.

Según NBC News, para alcanzar el control, los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños, siempre que conserven las bancas que ya tienen.

La disputa se concentra en varias carreras competitivas. Cook Political Report mantiene siete contiendas dentro de la categoría toss up, que agrupa a las disputas con resultado incierto. Se trata de Alaska, Iowa, Maine, Michigan, Nuevo Hampshire, Ohio y Texas.

El análisis también señala movimientos favorables a los demócratas en otras carreras, entre ellas Georgia, Kansas y Carolina del Sur, aunque no todos presentan un triunfo opositor.

La composición final dependerá de cuántas bancas cambien de partido. Si los demócratas obtuvieran cuatro escaños netos adicionales, el Senado quedaría con 51 integrantes del bloque opositor y 49 republicanos.

Con una ganancia neta de tres, el reparto sería de 50-50. Si esto sucede, el voto de desempate del vicepresidente republicano determinaría el control de la Cámara, de acuerdo con NBC News.

La aprobación de Trump cae en EE.UU. antes de las elecciones

El promedio de NBC News sitúa la aprobación de Trump en 39%, frente a 59% de desaprobación. Al comienzo de su segundo mandato, el registro era de 50% de aprobación.

El respaldo también presenta diferencias según la identificación partidaria. Entre los republicanos, la aprobación de Trump se ubica en 79%, mientras que entre los independientes cae a 26%.

La evolución de la opinión sobre la economía también aparece en las mediciones de NBC News Decision Desk.

En una encuesta realizada por SurveyMonkey entre el 30 de marzo y el 13 de abril de 2026, sobre una muestra de 32.433 adultos de EE.UU. y con un margen de error de 1,8 puntos porcentuales, el 32% aprobó la gestión de Trump sobre la inflación y el costo de vida, mientras que el 68% la desaprobó.

Un año antes, en abril de 2025, el mismo indicador registraba 40% de aprobación y 60% de desaprobación.

Qué se vota en las elecciones de medio término de EE.UU.

Las elecciones de medio término serán el 3 de noviembre. En ellas se definirán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado.

Además, los votantes elegirán gobernadores en 36 estados, junto con miles de cargos en las legislaturas estatales. En distintos estados y localidades también habrá elecciones para otros cargos, como funcionarios ejecutivos estatales, jueces y autoridades municipales, además de consultas y medidas que pueden variar según el lugar.