Trump presiona al Senado para aprobar la ley SAVE America antes de las midterms 2026: “Quieren hacer trampa”

Donald Trump volvió a reclamar la aprobación de la ley SAVE America para endurecer los requisitos de identificación para votar en Estados Unidos. A poco más de dos semanas de las midterms del 3 de noviembre, el presidente acusó a los demócratas de querer cometer fraude electoral e insistió con exigir pruebas de ciudadanía e identificación con fotografía, pese al bloqueo de la propuesta en el Senado.

Trump insiste con la ley SAVE America y acusa a los demócratas de hacer trampa

Según la transcripción del discurso del 17 de octubre publicada por Tommy Christopher, Trump renovó sus críticas contra el Partido Demócrata durante un acto en Highland Heights, Kentucky. El mandatario sostuvo que sus adversarios rechazaron los requisitos de identificación electoral y prueba de ciudadanía porque, según afirmó, “quieren hacer trampa”.

Alex Padilla rechaza la Ley SAVE America

El presidente también prometió impulsar la aprobación de la SAVE America Act para proteger las elecciones estadounidenses. Durante el cierre de su discurso, vinculó esa iniciativa con la posibilidad de que el Partido Republicano mantenga el control de ambas cámaras del Congreso después de los comicios de noviembre.

En paralelo, Trump utilizó su discurso de Kentucky para insistir en la importancia del resultado del 3 de noviembre. El presidente advirtió que una victoria demócrata podría revertir algunas políticas de su administración y presentó la continuidad de la mayoría republicana como una condición para desarrollar sus propuestas.

Por qué la ley SAVE America sigue bloqueada en el Senado de EE.UU.

La iniciativa enfrenta dificultades para avanzar en la Cámara alta debido a la oposición demócrata y al requisito de alcanzar 60 votos para superar el bloqueo parlamentario.

De acuerdo con Deseret News, los republicanos intentaron impulsar nuevas disposiciones de identificación electoral a través de otros proyectos legislativos. Distintas versiones de la propuesta superaron la Cámara de Representantes, pero no consiguieron el respaldo necesario en el Senado.

Los senadores republicanos todavía no consiguieron los apoyos necesarios para avanzar con la reforma electoral Julia Demaree Nikhinson - AP

Uno de los episodios ocurrió durante el debate de la Stop Insider Trading Act, una iniciativa destinada a limitar las operaciones bursátiles de los legisladores. Los republicanos incorporaron disposiciones sobre identificación para votar, pero la propuesta no consiguió avanzar.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, defendió la combinación de medidas y cuestionó la posición demócrata. Por su parte, el líder de la minoría, Chuck Schumer, sostuvo que los republicanos introdujeron restricciones electorales en un proyecto que tampoco prohibía completamente las operaciones bursátiles de los funcionarios.

La presión republicana sobre el Senado por la ley SAVE se reflejó en las opiniones de distintos legisladores. El senador Mike Lee, de Utah, rechazó las críticas de Schumer y defendió el respaldo público a la identificación electoral.

La demora legislativa también generó cuestionamientos dentro del sector republicano. Según informó Associated Press, David McIntosh, presidente de la organización conservadora Club for Growth, afirmó que parte de la base republicana estaba insatisfecha por la falta de aprobación de la SAVE America Act.

Qué establece la ley SAVE America sobre la ciudadanía y la identificación para votar

El texto del proyecto H.R. 7296 establece modificaciones a la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993. La propuesta, presentada el 30 de enero de 2026 por el representante republicano Chip Roy, pretende exigir pruebas documentales de ciudadanía para la inscripción en elecciones federales.

La ley SAVE America contempla pasaportes, certificados de nacimiento y otros documentos oficiales para acreditar la ciudadanía estadounidense Fotomontaje generado con IA (AP)

Entre los documentos contemplados por la iniciativa figuran:

Pasaporte estadounidense vigente.

vigente. Identificación compatible con la REAL ID Act que indique la ciudadanía del titular.

que indique la ciudadanía del titular. Identificación militar estadounidense acompañada de un registro de servicio que acredite el nacimiento en EE.UU.

estadounidense acompañada de un registro de servicio que acredite el nacimiento en EE.UU. Documento oficial con fotografía que indique el nacimiento en territorio estadounidense.

que indique el nacimiento en territorio estadounidense. Identificación gubernamental acompañada de un certificado de nacimiento, naturalización u otra prueba de ciudadanía aceptada.

La propuesta también establece un procedimiento alternativo para los solicitantes que no puedan presentar directamente esos documentos. En esos casos, las personas podrían entregar otras pruebas y firmar una declaración bajo pena de perjurio.

Las autoridades electorales deberían evaluar la documentación antes de autorizar el registro.

Los requisitos electorales que Trump busca modificar también alcanzan la identificación al momento de sufragar. El texto exige un documento físico con fotografía para los votantes presenciales.

En el caso del voto por correo, los electores deberían adjuntar una copia de su identificación tanto en la solicitud de la boleta como al devolver el sufragio. La propuesta contempla excepciones y mecanismos de verificación relacionados con los registros estatales de ciudadanía.

SAVE America Act: cómo cambiarían los controles de ciudadanía

Además de la identificación de los votantes, la H.R. 7296 establece nuevas responsabilidades para los estados y organismos federales.

Las autoridades estatales deberían implementar procedimientos para identificar inscripciones de personas sin ciudadanía y retirar esos registros cuando reciban documentación o información verificada que demuestre esa condición.

El proyecto también contempla el uso del sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés), administrado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), así como información de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

Las agencias federales tendrían un plazo de 24 horas para responder determinadas solicitudes de verificación presentadas por funcionarios electorales estatales.

Por otra parte, la propuesta incluye sanciones penales para ciertas infracciones relacionadas con el registro de personas que no cumplan los requisitos y exige que la Comisión de Asistencia Electoral (EAC, por sus siglas en inglés) publique instrucciones para implementar las modificaciones dentro de los diez días posteriores a una eventual promulgación.