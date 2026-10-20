Qué significa la señal de tránsito con un auto y una curva en un rombo amarillo en Estados Unidos
El cartel advierte sobre tramos donde el vehículo puede derrapar por la falta de adherencia
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La señal de tránsito con un automóvil y unas líneas onduladas debajo, dentro de un rombo amarillo, advierte a los conductores que el pavimento puede volverse resbaladizo cuando está mojado. En las carreteras de Estados Unidos, este símbolo cumple una función preventiva: alertar sobre sectores donde la lluvia, el hielo u otros elementos pueden reducir la adherencia de los neumáticos y aumentar el riesgo de perder el control del vehículo.
Superficie resbaladiza: la señal de tránsito del auto en el rombo amarillo
La señal conocida en inglés como Slippery When Wet indica que la superficie de la carretera puede volverse resbaladiza cuando está mojada.
Según explica DriveSafe Online, el objetivo de esta advertencia es informar a los conductores sobre la presencia de condiciones peligrosas en determinados tramos del camino, incluso cuando el riesgo no resulta evidente a simple vista.
El ícono se distingue por su forma de rombo, su fondo amarillo y un dibujo negro de un automóvil acompañado de dos líneas onduladas debajo de las ruedas. Estas marcas representan la posibilidad de que el vehículo derrape o pierda estabilidad debido a la falta de adherencia entre los neumáticos y el pavimento.
La señal no significa necesariamente que la carretera esté mojada en el momento en que el conductor la encuentra. Su presencia indica que existe un sector donde determinadas condiciones pueden volver peligrosa la circulación.
Por qué la señal de tránsito aparece cerca de puentes y pasos elevados
Uno de los lugares donde los conductores pueden encontrar esta advertencia es cerca de los puentes y pasos elevados. Estos sectores merecen especial atención porque, durante los períodos de frío, pueden congelarse antes que otras partes de la carretera y tardar más tiempo en descongelarse.
De acuerdo con DriveSafe Online, los puentes pueden presentar condiciones peligrosas cuando las temperaturas descienden o cuando hay humedad sobre la superficie. La exposición del pavimento a las condiciones ambientales puede favorecer la formación de hielo, incluso cuando otros sectores del camino parecen encontrarse en mejores condiciones.
La señalización también puede incluir carteles adicionales debajo del rombo amarillo. Estas indicaciones permiten precisar qué circunstancia vuelve peligroso un sector concreto de la carretera y ofrecen información complementaria para que el conductor comprenda mejor el riesgo.
Entre los mensajes que pueden acompañar a la señal se encuentran:
- ICE (hielo): advierte sobre la posibilidad de encontrar hielo en el pavimento.
- STEEL DECK (tablero de acero): señala la presencia de una superficie de acero que puede presentar condiciones resbaladizas.
- EXCESS OIL (exceso de aceite): alerta sobre la presencia de aceite acumulado, que puede volver peligrosa la circulación.
Cómo conducir cuando aparece la señal de superficie resbaladiza
Encontrar esta señal exige modificar la forma de conducir antes de ingresar en el sector señalado.
La guía de DriveSafe Online sostiene que para circular con mayor seguridad ante esta advertencia, conviene tener en cuenta las siguientes medidas:
- Reducir la velocidad: conducir más despacio de lo habitual permite disponer de más tiempo para reaccionar y detener el vehículo.
- Evitar las frenadas repentinas: disminuir la velocidad progresivamente ayuda a reducir el riesgo de perder el control.
- No realizar giros bruscos: los cambios repentinos de dirección pueden provocar derrapes sobre superficies resbaladizas.
- Mantener una distancia prudente: dejar espacio suficiente respecto del automóvil que circula delante permite disponer de más margen para frenar.
- Anticipar las maniobras: utilizar las luces de giro con mayor antelación ayuda a que los demás conductores puedan reaccionar a tiempo.
- Prestar atención al estado de la carretera: la ausencia de lluvia no garantiza que el pavimento esté seco ni que haya desaparecido el riesgo.
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