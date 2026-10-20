Qué significa la señal de tránsito con un auto y una curva en un rombo amarillo en Estados Unidos

La señal de tránsito con un automóvil y unas líneas onduladas debajo, dentro de un rombo amarillo, advierte a los conductores que el pavimento puede volverse resbaladizo cuando está mojado. En las carreteras de Estados Unidos, este símbolo cumple una función preventiva: alertar sobre sectores donde la lluvia, el hielo u otros elementos pueden reducir la adherencia de los neumáticos y aumentar el riesgo de perder el control del vehículo.

Superficie resbaladiza: la señal de tránsito del auto en el rombo amarillo

La señal conocida en inglés como Slippery When Wet indica que la superficie de la carretera puede volverse resbaladiza cuando está mojada.

Este símbolo de tránsito cumple una función informativa que se aplica de forma preventiva Stock en canva

Según explica DriveSafe Online, el objetivo de esta advertencia es informar a los conductores sobre la presencia de condiciones peligrosas en determinados tramos del camino, incluso cuando el riesgo no resulta evidente a simple vista.

El ícono se distingue por su forma de rombo, su fondo amarillo y un dibujo negro de un automóvil acompañado de dos líneas onduladas debajo de las ruedas. Estas marcas representan la posibilidad de que el vehículo derrape o pierda estabilidad debido a la falta de adherencia entre los neumáticos y el pavimento.

La señal no significa necesariamente que la carretera esté mojada en el momento en que el conductor la encuentra. Su presencia indica que existe un sector donde determinadas condiciones pueden volver peligrosa la circulación.

Por qué la señal de tránsito aparece cerca de puentes y pasos elevados

Uno de los lugares donde los conductores pueden encontrar esta advertencia es cerca de los puentes y pasos elevados. Estos sectores merecen especial atención porque, durante los períodos de frío, pueden congelarse antes que otras partes de la carretera y tardar más tiempo en descongelarse.

De acuerdo con DriveSafe Online, los puentes pueden presentar condiciones peligrosas cuando las temperaturas descienden o cuando hay humedad sobre la superficie. La exposición del pavimento a las condiciones ambientales puede favorecer la formación de hielo, incluso cuando otros sectores del camino parecen encontrarse en mejores condiciones.

Para precisar el peligro exacto del camino, el rombo amarillo suele acompañarse con carteles adicionales inferiores con la leyenda ICE, que advierte sobre la presencia de hielo Stock en canva

La señalización también puede incluir carteles adicionales debajo del rombo amarillo. Estas indicaciones permiten precisar qué circunstancia vuelve peligroso un sector concreto de la carretera y ofrecen información complementaria para que el conductor comprenda mejor el riesgo.

Entre los mensajes que pueden acompañar a la señal se encuentran:

ICE (hielo) : advierte sobre la posibilidad de encontrar hielo en el pavimento.

: advierte sobre la posibilidad de encontrar hielo en el pavimento. STEEL DECK (tablero de acero) : señala la presencia de una superficie de acero que puede presentar condiciones resbaladizas.

: señala la presencia de una superficie de acero que puede presentar condiciones resbaladizas. EXCESS OIL (exceso de aceite): alerta sobre la presencia de aceite acumulado, que puede volver peligrosa la circulación.

Cómo conducir cuando aparece la señal de superficie resbaladiza

Encontrar esta señal exige modificar la forma de conducir antes de ingresar en el sector señalado.

El diseño característico de este cartel preventivo utiliza el fondo amarillo en forma de rombo con un vehículo en color negro y dos líneas curvas Stock en canva

La guía de DriveSafe Online sostiene que para circular con mayor seguridad ante esta advertencia, conviene tener en cuenta las siguientes medidas: