Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, sobre el primer busway del Bronx: “Esto significa menos tiempo atrapados en el tránsito”

El primer carril exclusivo (busway) para autobuses en el Bronx ya funciona sobre Tremont Avenue y modifica la circulación durante gran parte del día para dar prioridad a la línea Bx36, utilizada por unas 39.000 personas diariamente. El corredor, prometido por el alcalde Zohran Mamdani, opera todos los días de 6 a 20 y permite el paso completo de buses, camiones grandes, vehículos de emergencia y unidades de transporte accesible

Cómo funciona el busway de Tremont Avenue en el Bronx

Según informó la Alcaldía de Nueva York, la intervención fue completada el 23 de septiembre de 2026 por el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT, por sus siglas en inglés).

La ciudad indicó que los buses de Tremont Avenue llegaron a circular históricamente a apenas 5 millas por hora (unos 8 kilómetros por hora), y que el corredor conecta con el metro y el ferrocarril Metro-North

Las reglas varían según el tipo de vehículo y el motivo del ingreso. Para circular por el tramo durante el horario del busway, la ciudad estableció estas condiciones:

Buses, camiones de seis o más ruedas y vehículos de emergencia: pueden recorrer todo el corredor

pueden recorrer todo el corredor Access-a-Ride: las unidades del servicio de transporte accesible también pueden circular por todo el tramo

las unidades del servicio de transporte accesible también pueden circular por todo el tramo Autos particulares, taxis y vehículos de aplicaciones: solo pueden entrar para acceso local y deben salir en el siguiente giro disponible a la derecha

El alcance práctico es mayor en un sector donde el 72% de los hogares no tiene automóvil. El Bx36 conecta barrios del Bronx con enlaces hacia otras líneas de transporte y con destinos de trabajo, salud y estudio. El busway también busca reducir los bloqueos que demoraban a los colectivos y ordenar las entregas y accesos a los comercios de Tremont Avenue.

Como parte de la instalación del carril exclusivo para autobuses, el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York incorporó mejoras de seguridad en ocho intersecciones a lo largo del corredor y en calles adyacentes Ciudad de Nueva York

Cambios de seguridad en ocho intersecciones

El proyecto incorporó extensiones de acera pintadas y protegidas con delineadores flexibles, bloques de granito y estacionamiento para bicicletas.

Estas medidas acortan la distancia de cruce y obligan a los vehículos que doblan a hacerlo a menor velocidad. Las obras alcanzan ocho intersecciones del corredor y calles cercanas:

Tremont Avenue y Webster Avenue

Tremont Avenue y Third Avenue

Tremont Avenue, Southern Boulevard y Crotona Parkway

Third Avenue y East 175th Street

Southern Boulevard, Crotona Parkway y 180th Street

Crotona Avenue y 180th Street

Third Avenue y 180th Street

Tremont Avenue y Washington Avenue

La intervención se aplicó en una avenida clasificada como prioritaria dentro de Visión Cero, el programa de seguridad vial de la ciudad. Entre 2020 y 2024, cuatro personas murieron y casi 630 resultaron heridas en choques sobre Tremont Avenue, según el comunicado municipal

“Para 39.000 pasajeros diarios, esto significa menos tiempo atrapados en el tránsito y más tiempo para llegar adonde necesitan”, afirmó el alcalde Zohran Mamdani.

El comisionado de Transporte, Mike Flynn, agregó que la infraestructura busca mejorar la puntualidad para quienes viajan al trabajo, se reúnen con sus familias o concurren a citas médicas

La ciudad adelantó que la obra servirá como base para una etapa posterior de transporte rápido, con paradas similares a estaciones, mejores refugios y otras mejoras urbanas. Esos trabajos futuros todavía deberán atravesar un proceso de consulta pública.

El carril exclusivo para autobuses en el Bronx (NYC) opera ahora los siete días de la semana, de 6 AM a 8 PM Ciudad de Nueva York

La noticia en pocas líneas

¿Qué cambió? Tremont Avenue tiene un corredor con prioridad para buses que opera todos los días de 6 a 20

Tremont Avenue tiene un corredor con prioridad para buses que opera todos los días de 6 a 20 ¿A quién beneficia? A unos 39.000 pasajeros diarios del Bx36 y a peatones que usan ocho intersecciones rediseñadas

A unos 39.000 pasajeros diarios del Bx36 y a peatones que usan ocho intersecciones rediseñadas ¿Qué autos pueden entrar? Los vehículos particulares, taxis y autos de aplicaciones solo para acceso local y con salida en el próximo giro a la derecha

Los vehículos particulares, taxis y autos de aplicaciones solo para acceso local y con salida en el próximo giro a la derecha ¿Cuál es el dato decisivo? El 72% de los hogares del área no posee automóvil, por lo que el transporte público es central para la vida cotidiana

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.