Qué significa la señal de tránsito con un triángulo blanco invertido y borde rojo en Estados Unidos

La señal de tránsito con forma de triángulo invertido, fondo blanco y contorno rojo indica que el conductor debe ceder el derecho de paso. En Estados Unidos, se conoce como Yield y está identificada en el Manual de Dispositivos Uniformes de Control del Tránsito (MUTCD, por sus siglas en inglés) con el código R1-2.

Cuándo hay que detenerse ante una señal de ceder el paso en EE.UU.

A diferencia de la señal de Stop, que exige detener completamente el vehículo, la de Yield permite continuar sin hacer una parada cuando no hay tránsito ni peatones que puedan verse afectados. Sin embargo, esto no significa que el conductor pueda atravesar el cruce sin comprobar antes que sea seguro.

En Estados Unidos, esta forma geométrica invertida es exclusiva de la señal de ceder el paso, lo que permite a los conductores identificar la instrucción desde lejos Magnific

De acuerdo con el MUTCD, si se aproxima un vehículo, circula una bicicleta o hay un peatón que podría entrar en conflicto con la maniobra, corresponde detenerse y esperar. Cuando existe una línea de ceder el paso pintada sobre el pavimento, debe utilizarse como referencia para frenarse.

La señal, con un diseño que permite reconocer la instrucción sin necesidad de leer, aparece con frecuencia en las entradas a las rotondas, donde los vehículos que pretenden ingresar deben dar prioridad a quienes ya circulan por ellas. También puede encontrarse en:

Rampas de acceso a carreteras

Carriles canalizados para girar a la derecha

Intersecciones secundarias

Cruces con circulación peatonal o ciclista

Al encontrarla, el conductor debe disminuir la velocidad, observar las condiciones del tránsito y permitir que avancen quienes tienen prioridad. La maniobra debe realizarse sin generar riesgos para otros usuarios de la vía.

Las señales de tránsito forman parte de los dispositivos utilizados para organizar la circulación y establecer las obligaciones de los conductores. Ignorar la obligación de ceder el paso puede derivar en una citación por una infracción de circulación.

De acuerdo con el banco de preguntas del Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), la sanción económica depende de la infracción concreta y de las disposiciones aplicables, estas pueden ir desde US$100 a US$300. También pueden producirse consecuencias sobre el seguro del vehículo y responsabilidades legales si la maniobra provoca una colisión.

Por ese motivo, reconocer las señales y respetar la prioridad de circulación es parte de las medidas de prevención en las carreteras. Estas obligaciones se complementan con otras normas, como los límites de velocidad establecidos para cada vía, el uso obligatorio del cinturón de seguridad y la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol o de sustancias que afecten la capacidad para manejar.

Paso a paso: cómo actuar al encontrar el triángulo invertido

Ante la señal de ceder el paso, el conductor deberá:

Reducir la velocidad antes de llegar al cruce o al punto de incorporación.

Después, debe revisar el tránsito en ambas direcciones y prestar atención a los peatones, las bicicletas y los vehículos que ya circulan por la vía a la que pretende ingresar.

Si el espacio disponible no permite incorporarse sin interferir con otros usuarios, debe detenerse y esperar.

Cuando las condiciones permiten avanzar sin afectar a nadie, puede continuar sin realizar una parada completa. La decisión debe tomarse antes de iniciar la maniobra, no cuando el vehículo ya se encuentra sobre la trayectoria de otro.

Qué hacer ante una Yield Sign o señal de Ceder el paso en Estados Unidos

Frenar sin necesidad cuando la vía está despejada puede generar riesgos para los vehículos que circulan detrás. No obstante, evitar una detención nunca debe tener prioridad sobre la obligación de ceder el paso cuando existe peligro.

Qué variantes existen de la señal de ceder el paso

El sistema de señalización estadounidense contempla dispositivos complementarios para situaciones específicas. En las rotondas, la señal puede acompañarse de información que recuerda la prioridad del tránsito que ya circula dentro del anillo.

La selak que el conductor debe reducir la velocidad a un nivel seguro y ceder el derecho de paso a cualquier vehículo, ciclista o peatón que circule por la vía a la que se va a incorporar o cruzar Foto de Benjamin Wark en Unsplash

En los cruces peatonales, existen señales que indican dónde ceder el paso a quienes atraviesan la calzada, junto con marcas viales que delimitan el punto de referencia.

Otra variante es la señal Yield to Oncoming Traffic, identificada como R1-4 en el MUTCD, que indica que se debe dar prioridad al tránsito que viene en sentido contrario. Puede utilizarse en sectores estrechos donde los vehículos de ambas direcciones comparten un espacio limitado.