Norma oficial del DMV: qué significa una luz roja intermitente en Nueva York y qué debe hacer el conductor

Una luz roja intermitente en Nueva York no funciona igual que un semáforo tradicional en rojo fijo. El manual oficial del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) del estado establece que esta señal exige una detención total antes de avanzar, pero la diferencia radica en el entorno.

Luz roja intermitente en Nueva York: aplica para todos los conductores

El manual del DMV del Estado Imperial indica que una luz roja intermitente obliga al conductor a detenerse completamente en la línea marcada sobre el pavimento .

obliga al conductor a . Si la intersección no cuenta con línea de detención, el vehículo debe parar antes de entrar al cruce peatonal.

Todos los autos deben hacer alto total en la luz roja intermitente en los semáforos de Nueva York Pexels

En caso de que tampoco exista cruce marcado, el conductor tiene que frenar antes de ingresar a la intersección. El reglamento señala que avanzar sin detenerse constituye una infracción de tránsito

El documento oficial explica que estas señales suelen aparecer en zonas donde las autoridades necesitan mantener precaución constante, pero sin detener el flujo vehicular durante largos periodos.

Por esa razón, la luz roja intermitente permite continuar después de la detención obligatoria y de verificar las condiciones del camino. A diferencia de los semáforos tradicionales, no hay que esperar a que se detenga para avanzar.

La regla aplica durante el día, la noche y en cualquier condición climática. En términos prácticos, el documento también aclara que la señal opera bajo las mismas normas de un cartel de “Stop”.

El DMV también especifica que los automovilistas deben ceder el paso a peatones, ciclistas y vehículos que ya circulen dentro de la intersección antes de continuar. Esa obligación permanece vigente incluso si otros carriles tienen señales distintas o tránsito reducido.

El manual remarca que ignorar esta prioridad puede provocar choques laterales, uno de los tipos de accidente más frecuentes en cruces urbanos.

Qué hacer en un semáforo rojo parpadeante en Nueva York: paso a paso

El procedimiento descrito por el DMV comienza con una reducción inmediata de velocidad al aproximarse a la intersección, en la que debe existir tiempo suficiente para reaccionar. Luego, el conductor está obligado a tener en cuenta estas cuestiones:

Detener completamente el vehículo en la línea marcada sobre el pavimento.

marcada sobre el pavimento. Frenar antes del cruce peatonal si la intersección no tiene línea de detención visible.

si la intersección no tiene línea de detención visible. Parar antes de entrar a la intersección cuando no existan marcas peatonales ni líneas pintadas.

cuando no existan marcas peatonales ni líneas pintadas. Revisar ambos sentidos de circulación antes de avanzar para confirmar que no circulen vehículos cercanos.

antes de avanzar para confirmar que no circulen vehículos cercanos. Dar prioridad a peatones, ciclistas y automóviles que ya se encuentren dentro del cruce.

que ya se encuentren dentro del cruce. Avanzar únicamente cuando el camino esté libre y exista seguridad suficiente para continuar.

La luz roja intermitente en los semáforos de Nueva York suele confundirse con la amarilla; pero funcionan diferente Pexels

Otra precisión importante del manual consiste en la diferencia entre una luz roja intermitente y una amarilla intermitente. La amarilla permite avanzar con precaución sin detenerse obligatoriamente, mientras que la roja sí exige alto total.

Multas por ignorar el semáforo rojo parpadeante en Nueva York

No detenerse completamente ante una luz roja intermitente puede derivar en sanciones económicas y puntos en la licencia de conducir. La infracción entra dentro de las violaciones por desobedecer señales o dispositivos oficiales de control de tránsito, categoría contemplada por la Ley de Vehículos y Tránsito del estado.

El curso que puede evitar la suspensión de la licencia de conducir en Nueva York

Estas son las sanciones que puede enfrentar un conductor:

Primera infracción: multa de entre 75 y 225 dólares fuera de la ciudad de Nueva York. Dentro de la Gran Manzana, la sanción puede llegar hasta US$450.

multa de entre 75 y 225 dólares fuera de la ciudad de Nueva York. Dentro de la Gran Manzana, la sanción puede llegar hasta US$450. Segunda infracción en un periodo de 18 meses: multa de entre US$150 y US$375 fuera de la ciudad de Nueva York; dentro puede alcanzar hasta US$750.

multa de entre US$150 y US$375 fuera de la ciudad de Nueva York; dentro puede alcanzar hasta US$750. Tercera infracción o más en 18 meses: sanción de hasta US$675 fuera de la Gran Manzana y hasta US$1500 dentro de los límites de la ciudad.

sanción de hasta US$675 fuera de la Gran Manzana y hasta US$1500 dentro de los límites de la ciudad. Puntos en el historial de manejo: el DMV asigna tres unidades por desobedecer señales de tránsito, semáforos o señales de “Stop”.

el DMV asigna tres unidades por desobedecer señales de tránsito, semáforos o señales de “Stop”. Riesgo de suspensión de licencia: acumular más de 11 puntos en 18 meses puede provocar la suspensión de la licencia de conducir.

acumular más de 11 puntos en 18 meses puede provocar la suspensión de la licencia de conducir. Cargo adicional del DMV: conductores con más de seis puntos en 18 meses deben pagar una tarifa anual de US$100 durante tres años, además de cargos extra por cada punto adicional.