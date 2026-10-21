Qué significa la señal de tránsito “Right Lane Must turn right” en Estados Unidos y en qué casos se aplica

La señal Right Lane Must Turn Right establece una obligación para quienes conducen por el carril situado más a la derecha de una calzada. Su mensaje, que en español significa “el carril derecho debe girar a la derecha”, indica que desde esa posición no está permitido continuar en línea recta.

Cuándo se utiliza la señal de giro obligatorio a la derecha

En Estados Unidos, la indicación “Right Lane Must Turn Right” forma parte de las señales reglamentarias identificadas en el Manual de Dispositivos Uniformes de Control del Tránsito (Mutcd, por sus siglas en inglés), publicado por la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés).

Esta indicación no es una recomendación, sino una restricción que los conductores deben cumplir. Si una persona necesita seguir de frente, debe incorporarse a un carril que permita ese movimiento antes de llegar al sector donde comienza la obligación de girar.

La señal se emplea cuando un carril que anteriormente permitía avanzar en línea recta pasa a estar reservado para los vehículos que doblan a la derecha. Esta configuración puede aparecer en intersecciones urbanas, accesos viales y sectores donde la distribución del tránsito requiere separar los movimientos.

Su instalación debe permitir que los conductores identifiquen la restricción antes de alcanzar el punto en el que el carril queda destinado exclusivamente al giro. Por ese motivo, puede colocarse antes de la intersección y en el tramo correspondiente al carril de giro, de acuerdo con las condiciones de la vía y los criterios del manual.

La ubicación también debe considerar la geometría de la calzada. La señal se coloca junto al sector donde el carril alcanza su ancho completo, en lugar de situarla en la zona de transición utilizada para incorporarse a él. En los casos previstos por el Mutcd, debe instalarse sobre un poste al costado de la carretera.

Los conductores que transiten por el carril de la extrema derecha deben girar obligatoriamente a la derecha en la siguiente intersección o salida fhwa

Qué hacer si aparece la señal mientras se conduce

Los conductores que quieran continuar de frente deben revisar con anticipación la señalización vertical y las flechas pintadas sobre el pavimento. Si el carril derecho está reservado para girar, corresponde activar la luz direccional y cambiarse a otro carril cuando exista espacio suficiente y la maniobra pueda realizarse de manera segura.

La incorporación debe completarse antes de ingresar al sector donde el giro resulta obligatorio. Esperar hasta el último momento puede dificultar el cambio de carril y generar conflictos con otros vehículos. Las maniobras deben ajustarse a las marcas viales y a las demás señales presentes.

Quienes necesiten doblar a la derecha deben permanecer en el carril indicado, advertir la maniobra mediante la luz direccional y reducir la velocidad según las condiciones del tránsito. En la intersección, deben respetar los semáforos, las señales de detención o de ceder el paso y cualquier otra indicación aplicable.

Qué variantes existen de la señal Right Lane Must Turn Right y cómo se diferencian

El sistema estadounidense incluye distintas señales para indicar movimientos permitidos u obligatorios:

La Right Lane Must Turn Right utiliza un mensaje escrito para ordenar que el carril derecho gire a la derecha. Existe una señal equivalente para el carril izquierdo , que indica la obligación de doblar hacia ese lado cuando así lo establece la configuración vial.

, que indica la obligación de doblar hacia ese lado cuando así lo establece la configuración vial. Otra alternativa emplea flechas y la palabra ONLY, que significa “solamente”, para señalar que desde un carril se permite únicamente un movimiento determinado. Estas señales con símbolos pueden instalarse en postes o sobre la calzada, según el diseño aprobado y las condiciones de circulación.

El equivalente para el lado izquierdo es el "Left Lane Must Turn Left" trafficsign.us

También hay placas complementarias que identifican el carril afectado o establecen restricciones vinculadas con determinados vehículos. Entre ellas se encuentran las indicaciones para carriles de autobuses, taxis y vehículos de alta ocupación, conocidos como HOV.

La señal Begin Right Turn Lane anuncia el comienzo de un carril destinado al giro a la derecha. Su función es advertir a los conductores dónde empieza esa configuración para que puedan adecuar su posición antes de llegar a la intersección.

De acuerdo con el Mutcd, en autopistas y enlace vial, la indicación “Right Lane Must Exit” informa que el carril derecho debe utilizarse para tomar una salida. En ese caso, la restricción no consiste en girar en una intersección urbana, sino en abandonar la vía principal mediante la rampa correspondiente.

Qué normas regulan la señalización vial en Estados Unidos

El Mutcd establece criterios nacionales para los dispositivos de control del tránsito, incluidas las señales reglamentarias, las marcas sobre el pavimento y los dispositivos utilizados en zonas de obras. También contempla la organización de carriles especiales y las indicaciones relacionadas con límites de velocidad, giros prohibidos y otros movimientos restringidos.

La FHWA fija estos estándares dentro del marco federal, mientras que las autoridades estatales y locales intervienen en su aplicación y en la gestión de las vías bajo su jurisdicción. Las disposiciones concretas pueden variar según el estado, por lo que los conductores deben prestar atención a la señalización instalada y a las normas locales vigentes.