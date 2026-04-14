Hasta US$500 de multa por tener el celular en la mano al conducir en Florida: la nueva ley de Ron DeSantis

Con el fin de intensificar las restricciones en contra de la conducción distraída, el Senado de Florida examina el proyecto de ley SB 1152 que la senadora Erin Grall presentó el lunes 12 de enero de 2026. La “Ley de Florida de Prohibición de Envío de Mensajes de Texto al Conducir con Manos Libres” prohíbe que cualquier persona conduzca un vehículo motorizado si tiene en las manos un aparato de comunicación inalámbrica.

Multas y sanciones en Florida por uso de celulares al volante según el proyecto SB 1152

Según un informe de Univision Orlando, uno de los motivos más frecuentes por los que se sanciona a los conductores en el estado es la utilización del teléfono mientras conducen. Según esta propuesta, tener cualquier dispositivo portátil, como tablets o laptops, en la mano sería ilegal. Esto se aplicaría incluso si el aparato se encuentra en el regazo de la persona.

Esta medida, impulsada por el gobierno de Ron DeSantis, tiene como objetivo erradicar distracciones menores. Según lo manifestado por los ciudadanos consultados en el portal, estos descuidos “pueden causar cualquier accidente” en cuestión de segundos.

Además, la finalidad de la legislación es disminuir las muertes relacionadas con el empleo manual de tecnología en las vías.

El proyecto propone un sistema de sanciones que comenzaría a aplicarse el 1° de octubre de 2026 para las infracciones realizadas en áreas escolares o de obras:

Primera infracción: una multa de US$150 y tres puntos adicionales en el permiso de conducción.

una multa de y adicionales en el permiso de conducción. Segunda infracción: se suman tres puntos extra y se cobra una multa de US$250 .

se suman extra y se cobra una multa de . Tercera infracción: una sanción económica de US$500, la acumulación de cuatro puntos y la suspensión de la licencia por 90 días.

Reacciones en Florida al proyecto SB 1152 sobre uso de dispositivos móviles al conducir

La iniciativa generó polémica entre los residentes de Florida. Algunos conductores manifestaron su apoyo y consideraron que la ley permitirá que las personas estén más concentradas a la hora de tomar el volante. “Hay muchos conductores distraídos con sus celulares”, remarcaron.

El proyecto amplía la restricción actual al uso manual de cualquier dispositivo de comunicaciones inalámbricas durante la conducción Freepick

El texto de la ley establece que un oficial de policía que detenga a un vehículo por esta infracción tiene la obligación de notificar al conductor acerca de su derecho a negarse a permitir el registro de su dispositivo.

Las autoridades no tendrán acceso al teléfono sin una orden judicial y tampoco podrán obtener el consentimiento del conductor por medio de “coacción u otras formas impropias”. De esta manera, se asegura así que la entrega de información sea voluntaria y clara.

Cómo se aplicará la ley en Florida: controles policiales, datos raciales y reportes oficiales

De acuerdo con el proyecto, los oficiales tienen que anotar la raza y la etnia de cada infractor cuando emitan una citación, para asegurar que la ley se aplique de manera justa.

El texto de la ley establece que un oficial de policía que detenga a un vehículo por esta infracción tiene la obligación de notificar al conductor acerca de su derecho a negarse a permitir el registro de su dispositivo Freepic

Esta información se reportará una vez al año al Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés). Este organismo tiene la obligación de presentar su primer informe bajo estas condiciones el 1° de abril de 2027. El Fondo Fiduciario de Servicios Médicos de Emergencia del Departamento de Salud (EMS, por sus siglas en inglés) será el destinatario de los fondos que se recojan.