Quién gana las “midterm” entre demócratas y republicanos: las encuestas de las elecciones en USA 2026

Las últimas encuestas muestran cifras sobre la preferencia del electorado para las elecciones de medio término en Estados Unidos. Las mediciones registran tendencias a favor de los demócratas sobre los republicanos para la contienda del 3 de noviembre de 2026.

Los resultados de la encuesta de NBC News y la intención de voto general

El promedio nacional de encuestas de NBC News otorga a los demócratas una ventaja de nueve puntos (52 a 43%) sobre los republicanos en la intención de voto para el Congreso. Esta diferencia a favor de la oposición representa la brecha más amplia entre ambas agrupaciones políticas desde febrero del año pasado.

El estudio refleja además un nivel de aprobación sobre la gestión del presidente Donald Trump del 39%. En contraste, la desaprobación sobre el mandatario alcanza el 59%.

La cifra de respaldo a la gestión presidencial evidencia una caída sostenida de diez puntos a lo largo de su segundo mandato. De este modo, la brecha entre la desaprobación y la aprobación se amplía a 20 puntos porcentuales en el promedio de sondeos.

El incremento en el margen demócrata coincide con el cambio en el modelo de encuestas hacia votantes probables tras la fecha del Labor Day. Esta metodología refleja una mayor inclinación hacia la oposición a nivel federal en las semanas previas a los comicios.

Las ventajas y los terrenos donde lideran los republicanos

A pesar del panorama general, los republicanos conservan una leve ventaja en las contiendas clasificadas bajo la categoría de “inclinación republicana”. Las candidaturas del partido mantienen una ventaja en esos distritos frente a los desafíos demócratas.

Asimismo, la agrupación republicana cuenta con recursos en efectivo en estados clave para la campaña. Esta disponibilidad de fondos permite financiar propaganda e infraestructura electoral en las zonas más disputadas del país.

Los republicanos tienen una una leve ventaja en las contiendas clasificadas bajo la categoría de “inclinación republicana” Freepick

Por otra parte, la redistribución de distritos a mitad de década otorga un beneficio estructural a los republicanos en diversas circunscripciones. Este rediseño de mapas favorece la defensa de escaños en áreas donde el partido enfrentaba dificultades.

De igual forma, la base firme del 39% mantiene una lealtad hacia la figura del presidente en estados conservadores como Texas, Florida, Oklahoma y Alabama. La alta participación de este sector resulta decisiva para defender bancas disputadas en estados como Wisconsin.

Demócratas vs. republicanos: qué dicen las encuestas sobre el Senado y la Cámara de Representantes

En la Cámara de Representantes, el informe de The Cook Political Report modificó la clasificación de 15 contiendas hacia una dirección favorable a los demócratas. La entidad atribuye este ajuste al contexto político nacional y a la situación de los candidatos en distritos competitivos.

El análisis proyecta para la Cámara una ganancia neta demócrata de entre cinco y 15 bancas. Este resultado otorgaría a dicho partido una bancada de aproximadamente 220 a 230 representantes en la próxima legislatura.

Las últimas encuestas para las midterm elections 2026 muestran a los demócratas por delante de los republicanos en la intención de voto nacional para el Congreso Fotomontaje editado con IA

Con respecto al Senado, el estudio clasifica la disputa por el control de la cámara como una contienda abierta o empate. En este caso, el escenario contempla una ganancia neta demócrata de entre uno y cinco escaños.

Para alcanzar la mayoría, el Partido Demócrata necesita sumar cuatro bancas adicionales a su bloque actual. El informe señala que tres contiendas senatoriales se movieron a favor de los demócratas en Georgia, Kansas y Carolina del Sur.

Por último, el reporte ubica siete estados en la categoría de empate, entre los que figuran: