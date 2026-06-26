Byron Donalds estalla contra el Senado por la ley SAVE y recibe el apoyo de Trump: “Inaceptable”

El representante republicano y precandidato a gobernador de Florida Byron Donalds apuntó contra el Senado de Estados Unidos por la falta de avance de la iniciativa de Ley de Salvaguarda de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE, por sus siglas en inglés). El proyecto exige prueba documental de ciudadanía para registrarse y una identificación con foto para votar en elecciones federales. El legislador calificó la demora como “repugnante” y recibió el respaldo de Donald Trump, que reposteó una publicación sobre sus declaraciones.

Byron Donalds presiona al Senado por la SAVE America Act antes de las elecciones de medio término

Donalds criticó a la Cámara alta por no tratar el proyecto antes de las elecciones de medio término. En su exposición, afirmó que el bloqueo refleja “pereza” y consideró “inaceptable” la falta de acción legislativa.

El congresista sostuvo que el texto no debería generar demoras porque, según planteó, cuenta con respaldo mayoritario. En ese sentido, remarcó que el 80% de los estadounidenses quiere la aprobación de la ley y aclaró que ese apoyo no corresponde solo a votantes republicanos, sino al conjunto de la población.

El republicano defendió la propuesta como una norma de “sentido común” para proteger la integridad electoral. Según explicó, el país norteamericano debe garantizar que solo ciudadanos estadounidenses participen en las elecciones federales y que el proceso quede resguardado frente a posibles irregularidades.

Sus declaraciones fueron difundidas en X por Andrew Kolvet, vocero de Turning Point USA y productor ejecutivo de The Charlie Kirk Show, quien cerró el posteo con una crítica adicional. Allí, escribió que los senadores “ahora se van de vacaciones hasta el 13 de julio” y calificó la situación como “totalmente inaceptable”. La publicación fue reposteada por Donald Trump.

Trump reposteó la publicación de Andrew Kolvet sobre las críticas de Byron Donalds @realDonaldTrump

Por qué Donalds apuntó contra demócratas y republicanos por la ley electoral de Trump

El representante por Florida dirigió sus cuestionamientos a ambos partidos. Primero, acusó a los demócratas del Senado de rechazar la identificación electoral porque, según dijo, buscan “mantener su poder”. Luego, apuntó contra los republicanos por no forzar un debate público en el recinto.

El legislador defendió la ley como una medida de “sentido común” Instagram de @byrondonalds

Donalds expresó que los senadores de su propio partido deberían forzar un debate dilatorio en el recinto y llevar la discusión al pleno. En su crítica, declaró que algunos republicanos no quieren hacerlo porque eso los alejaría de sus “preciosas reuniones”.

El legislador también mencionó a Chuck Schumer, Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Según dijo, quiere escucharlos explicar en el recinto por qué se oponen a la SAVE.

La comparación de Donalds con el Obama Presidential Center en Chicago

Para reforzar su postura, Donalds citó un evento vinculado con la apertura del Obama Presidential Center, en Chicago. El congresista señaló que los asistentes debían presentar una identificación con foto para ingresar.

A partir de ese caso, cuestionó que ese requisito exista para acceder a un acto público, pero no se aplique de forma universal en las elecciones federales. Donalds manifestó que esa diferencia “no tiene sentido” y la calificó como “loca” y “estúpida”.

El republicano insistió en que el Senado debe abrir el debate, usar sus propios procedimientos y permitir que cada bloque exponga sus argumentos ante los votantes. Para él, una discusión extensa dejaría en evidencia la debilidad de quienes rechazan la propuesta.

Qué propone la SAVE America Act: ciudadanía, identificación con foto y cambios al voto por correo

El proyecto de ley SAVE propone endurecer los requisitos para participar en comicios federales. La iniciativa exige que los ciudadanos presenten documentación oficial para acreditar su nacionalidad al momento de inscribirse en el padrón y una identificación válida con foto antes de emitir el sufragio.

Entre los papeles admitidos figuran el pasaporte estadounidense y el certificado de nacimiento. Sus impulsores sostienen que la medida busca impedir la participación de personas no habilitadas y reforzar la confianza en el sistema electoral. En cambio, sus críticos advierten que las nuevas exigencias podrían crear trabas administrativas para votantes con derecho a sufragar, en especial si sus documentos no coinciden con su situación legal actual.

Donalds acusó al Senado de frenar una norma con amplio apoyo social Instagram de @byrondonalds

En ese contexto, Donalds acusó a la Cámara alta de bloquear una agenda que, según dijo, ya fue trabajada en la Cámara de Representantes. El legislador expuso que los diputados negocian y aprueban paquetes normativos, pero luego esos textos quedan paralizados sin tratamiento. Por eso, cuestionó a los senadores por irse “a almorzar”, no trabajar y no debatir.

El republicano cerró con una advertencia política. Según afirmó, algunos miembros de la Cámara baja están dispuestos a frenar la actividad habitual hasta que el Senado trate las propuestas pendientes, entre ellas la ley SAVE y las medidas de seguridad fronteriza.