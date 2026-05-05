Wembanyama bate el récord de tapones en un partido de playoffs de la NBA

El francés Victor Wembanyama superó este lunes el récord de 10 tapones en un partido de playoffs de la NBA durante el inicio de las semifinales de la Conferencia Oeste entre los San Antonio Spurs y los Minnesota Timberwolves

El fenómeno de los Spurs colocó su 11° tapón a falta de ocho minutos y 29 segundos para el final del partido, cuando el marcador señalaba una ventaja mínima de 82-81 para los Spurs.

El gigante francés, que también sumaba ocho puntos, 11 rebotes y cinco asistencias, promedió 3,1 tapones por partido en la temporada regular, en la que fue el primer jugador elegido Defensor del Año con unanimidad.

La anterior mejor marca de 10 tapones en un juego de playoffs era compartida por tres jugadores: Mark Eaton (1985), Hakeem Olajuwon (1990) y Andrew Bynum (2012).

El récord de tapones en un juego de fase regular lo posee Elmore Smith con 17 tapones colocados en 1973, año en que la liga de básquet norteamericana comenzó a registrar esta estadística.