"Wildflower", de Billie Eilish, se lleva el Grammy a la Canción del año

Billie Eilish ganó este domingo el Grammy en la categoría Canción del año gracias a su "Wildflower" en la 68ª edición de los Premios de la Academia de la Grabación, en Los Ángeles.

La balada se impuso en una categoría en la que competían éxitos como "Abracadabra", de Lady Gaga; "Anxiety", de Doechii; la viral "APT.", interpretada por Rosé y Bruno Mars; "DtMF", de Bad Bunny, y la veraniega "Manchild", de Sabrina Carpenter.

La cantante recibió el premio junto a su hermano y también compositor de la pieza, Finneas O'Connell, y usó su discurso de agradecimiento para arremeter contra las políticas inmigratorias del presidente Donald Trump.

"Agradecida como estoy, honestamente no siento que necesito decir otra cosa que nadie es ilegal en una tierra robada", dijo en referencia a los conflictos con los nativos de Estados Unidos.

La cantante llegó al Crypto.com, en el centro de Los Ángeles, vistiendo un pin con la consigna "Fuera ICE", en referencia a las siglas que identifican a la policía migratoria de Estados Unidos.

El pin en blanco y negro fue ampliamente visible en los vestidos y chaquetas de varias de las estrellas que se congregaron en la gala.

"Es realmente difícil saber qué decir y qué hacer en este momento", acotó la compositora de 24 años, en resonancia con otros discursos de la noche, usualmente libre de tintes políticos pero que en esta ocasión no se hizo indiferente a las tensiones por las redadas migratorias que ejecuta el gobierno federal.

"Me siento muy esperanzada en esta sala, y siento que necesitamos seguir luchando y hablando y protestando, y nuestras voces realmente importan", dijo, aplaudida por la audiencia.

Billie Eilish llegó a la 68ª edición de los Grammys con dos nominaciones por "Wildflower", incluyendo la prestigiosa Grabación del año.

Lanzada hace un año, la canción aborda temas como la culpa, los celos y la complejidad de las relaciones románticas.

La cantante ha sido nominada 34 veces, y con este ha conquistado diez gramófonos.