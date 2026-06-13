Elecciones en Colombia 2026: Miami y Houston cambian sus sedes para votación anticipada para la segunda vuelta

Los colombianos residentes en distintas ciudades de Estados Unidos deberán estar al tanto de los cambios anunciados para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, que se desarrollará en el exterior entre el 15 y el 21 de junio. Los consulados de Houston y Miami comunicaron modificaciones de último momento que afectan algunas ubicaciones para emitir el sufragio.

Cambio de sedes en Houston para las elecciones en Colombia

El Consulado General de Colombia en Houston informó a los residentes en Texas, Oklahoma, Louisiana y Arkansas que la segunda vuelta presidencial se llevará adelante bajo una modalidad similar a la aplicada durante la primera vuelta.

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Los colombianos registrados para votar en cualquiera de las seis ciudades que conforman su circunscripción electoral podrán participar de la elección anticipada en Houston entre el lunes 15 y el sábado 20 de junio, en el horario de 8 a 16 hs.

Durante esos seis días previos a la elección definitiva, estarán habilitadas cinco mesas de votación autorizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil que concentran el potencial electoral correspondiente a los cuatro estados bajo jurisdicción del consulado.

La sede establecida para las votaciones anticipadas será:

6430 Hillcroft Ave, Houston, TX 77081.

En ese lugar, podrán votar los ciudadanos inscritos en cualquiera de los siguientes registros electorales:

Houston – Consulado

Houston – Austin

Houston – Dallas

Houston – San Antonio

Houston – New Orleans

Houston – Oklahoma City

La autoridad consular aclaró que quienes decidan no votar durante la semana de sufragio anticipado deberán hacerlo obligatoriamente el domingo 21 de junio en la ciudad donde se encuentren anotados.

Houston: por qué hubo cambio de sede para votar

De acuerdo con un comunicado oficial, la representación diplomática explicó que la sede del consulado no podrá utilizarse para las votaciones anticipadas debido a una solicitud de la administración del edificio. Según detalló el organismo, la medida fue adoptada tras los inconvenientes y el desorden registrados durante la jornada electoral del 25 de mayo.

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Asimismo, otro de los espacios que se evaluaban para albergar el proceso, el Metropolitan Multiservice Center, quedó descartado para la votación anticipada debido a actividades académicas y deportivas que ya estaban programadas.

El consulado señaló además que recibió la instrucción de encontrar un espacio que no generara costos adicionales para la realización de la elección.

Miami también modifica el principal puesto de votación para las elecciones de Colombia

En el sur de Florida, el Consulado General Central de Colombia en Miami anunció cambios relevantes para la segunda vuelta. La oficina informó que recibió una comunicación de las autoridades de la Ciudad de Coral Gables el miércoles 10 de junio que obligó a realizar ajustes logísticos.

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La modificación más importante afecta al puesto electoral que originalmente iba a funcionar en el consulado colombiano de Coral Gables y en el Museo de Coral Gables.

Durante la semana de votación anticipada, entre el 15 y el 20 de junio, los ciudadanos adscritos a la circunscripción del consulado central deberán acudir exclusivamente a:

Watsco Center – Universidad de Miami: 1245 Dauer Drive, Coral Gables, FL 33146

Las modificaciones no se limitan a la etapa de votación anticipada. El Consulado General Central de Colombia en Miami precisó que el domingo 21 de junio también habrá cambios para quienes estén inscritos específicamente en el puesto denominado “Miami – Consulado”.

Estos electores deberán dirigirse igualmente al Watsco Center de la Universidad de Miami, que será la nueva sede oficial de ese puesto de votación.