Witkoff y Kushner representarán a EEUU en conversaciones sobre Irán en Ginebra

El principal enviado del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, viajarán esta semana a Ginebra para mantener conversaciones con los negociadores iraníes sobre el programa nuclear de Teherán, informó el domingo la Casa Blanca.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato, confirmó a la AFP que ambos, que han sido los principales negociadores de Trump con Irán, representarán a Washington en las conversaciones.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, representará a Teherán en las negociaciones, informó anteriormente su ministerio.

Araqchi también se reunirá con sus homólogos suizo y omaní y con el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica.

Teherán y Washington reanudaron las negociaciones el 6 de febrero, meses después de que las conversaciones anteriores fracasaran por los bombardeos de Israel contra Irán en junio.

Esta ofensiva fue el detonante de un conflicto de 12 días al que se unió Estados Unidos con ataques contra infraestructuras nucleares iraníes.

Teherán informó de que las conversaciones en Ginebra serán indirectas, al igual que las anteriores en Omán, acordadas en medio de amenazas de Washington de llevar a cabo un intervención militar en Irán por la cruenta represión de las manifestaciones contra el gobierno de la república islámica.