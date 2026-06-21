Wyndham Clark aumenta su ventaja al frente del Abierto de golf de Estados Unidos

Líder desde la primera ronda, el local Wyndham Clark aumentó este sábado su ventaja al frente del Abierto de Estados Unidos de golf, último torneo del Grand Slam del año tras la conclusión de la tercera vuelta

Clark, campeón del US Open en 2023, terminó el día con seis golpes de distancia sobre sus escoltas, entre ellos el número uno del mundo, Scottie Scheffler, que se metió en la pelea en busca de un triunfo histórico

El líder, de 32 años, terminó la tercera ronda con 70 golpes, par del campo del ventoso Shinnecock, para colocarse con un total de siete bajo par y 203 golpes tras 54 hoyos

El único golfista que ha perdido un torneo de Grand Slam con una ventaja de seis golpes o más al iniciar la ronda final fue Greg Norman en el Masters de Augusta de 1996

Scheffler, que completaría el Grand Slam de su carrera con una victoria el domingo, día de su trigésimo cumpleaños, firmó una tarjeta de 69 golpes para compartir el segundo lugar con un total de uno bajo par y 209 golpes

"Sería algo especial", dijo Scheffler. "Este torneo significa muchísimo para mí. Lo único que puedo hacer es salir ahí y tratar de ejecutar".

Scheffler comenzó con dos bogeys por solo cuarta vez en 105 rondas de majors, pero hizo birdie en cuatro de sus primeros siete hoyos de la segunda vuelta, antes de un bogey en el par tres del 17 y un par para cerrar

"Hemos estado luchando duro durante unos días y he hecho un buen trabajo para mantenerme en el torneo", dijo el líder de la Pga. El domingo "necesitaré una vuelta realmente buena si quiero intentar alcanzar a Wyndham".

Desde Lee Janzen en 1998, ningún ganador del US Open ha partido a más de cuatro golpes del liderato después de 54 hoyos

Junto a Scheffler, con 209 golpes se encontraban sus compatriotas Sam Stevens y Sahith Theegala y el surcoreano Tom Kim

"Esta ha sido una de las mayores pruebas de paciencia que he tenido en una sola vuelta en mi vida", dijo Theegala. "Ha sido desgastador".

- Los fuertes vientos complican -

Los fuertes vientos añadieron dificultad al desafío de Shinnecock, que, combinados con un rough denso y banderas comprometidas, pusieron a prueba a los mejores golfistas del mundo

Los jugadores compiten por un premio récord de 4,5 millones de dólares para el ganador, de una bolsa que iguala la más alta en la historia de los majors, con 22,5 millones de dólares

Clark comenzó con un bogey de tres putts, embocó un putt corto para birdie en el hoyo cinco, pero volvió a tropezar con bogey en el ocho tras mandar su golpe de aproximación a un búnker junto al green

Luego, metió un putt de birdie en el 14, hizo bogey en el 15 tras fallar un putt desde menos de un metro veinte y respondió después con un eagle en el hoyo 16

Clark viene de ganar en el tour de la Pga hace cuatro semanas en Texas y busca borrar el recuerdo de su estallido de ira en el US Open 2025, cuando destrozó su taquilla después de no pasar el corte en Oakmont el año pasado