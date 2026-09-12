Ya es oficial: el estado clave que irá a las “midterm 2026” con un nuevo mapa electoral que favorece a los demócratas

Las elecciones de medio término de 2026 tendrán en Wisconsin uno de sus escenarios más disputados. Durante años, el diseño de los distritos ayudó a los republicanos a conservar el control de la Legislatura estatal, incluso con un importante caudal de voto demócrata. Tras un fallo de la Corte Suprema estatal, ese mapa fue reemplazado y los demócratas llegan a noviembre con mayores posibilidades de disputar la Asamblea y el Senado.

Midterm 2026 en Wisconsin: la disputa por el control de la Legislatura

Hace 16 años, los republicanos consiguienron recuperar el control de la Legislatura de Madison, capital de Wisconsin. Una vez instalados en el poder, aprobaron mapas electorales que contribuyeron a mantener esa mayoría durante años, según el análisis publicado por The New York Times.

Las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre ofrecen a los demócratas la posibilidad de alcanzar una mayoría legislativa que hasta hace pocos años parecía improbable. El objetivo es conquistar tanto la Asamblea estatal como el Senado y, al mismo tiempo, conservar la gobernación.

Dianne Hesselbein, líder de la minoría demócrata en el Senado estatal, describió la importancia que su partido atribuye a la contienda: “Sinceramente, creo que esta es la elección más importante que Wisconsin haya tenido jamás”.

Según The New York Times, un eventual control demócrata de las tres principales estructuras del gobierno estatal permitiría modificar buena parte de la orientación política que predominó durante los últimos años.

Entre los asuntos que los demócratas pretenden revisar aparecen los recortes de impuestos, las restricciones al poder de los sindicatos y distintas medidas relacionadas con el voto.

Una mayoría demócrata también podría tener influencia sobre el futuro mapa de los distritos del Congreso que se utilizará en 2028, en un momento en que el partido busca responder a posibles avances republicanos en otros estados.

Nuevo mapa de Wisconsin: cómo cambió la ventaja republicana

El origen de este giro se encuentra en una decisión judicial de 2023. La nueva composición, de tendencia liberal, de la Corte Suprema de Wisconsin determinó que los mapas legislativos aprobados anteriormente por los republicanos eran inconstitucionales y ordenó sustituirlos.

La nueva composición liberal del tribunal estatal declaró inconstitucionales los mapas previos y ordenó su reemplazo Morry Gash - AP

El antiguo diseño fue considerado un ejemplo particularmente extremo de manipulación partidaria de los distritos, conocida como gerrymandering.

Los números mostrados por The New York Times dan cuenta de la magnitud de la diferencia: en 2018, los candidatos demócratas a la Asamblea obtuvieron el 53% de los votos en todo el estado, pero terminaron con 36 de los 99 escaños.

El nuevo mapa electoral cambió las condiciones bajo las cuales los candidatos competirán en 2026. Los republicanos aceptaron finalmente los distritos propuestos por el gobernador demócrata Tony Evers, después de que la Justicia determinara que el esquema anterior no podía mantenerse.

Wisconsin: cuántas bancas necesitan los demócratas para ganar la Legislatura

Los demócratas llegan a esta campaña convencidos de que pueden completar el avance iniciado en las elecciones anteriores. La derrota de Francesca Hong en las primarias demócratas para gobernador el mes pasado no alteró esa expectativa.

La estructura legislativa actual todavía favorece a los rojos. Actualmente, los republicanos controlan la Asamblea por 54 bancas a 45 y el Senado por 18 a 15. En paralelo, una encuesta de Marquette mostró una ventaja demócrata en la intención genérica de voto para la Legislatura estatal.

Los republicanos terminaron por aceptar los distritos propuestos por el gobernador demócrata Tony Evers tras el fallo judicial Nam Y. Huh - AP

Midterm 2026 en Wisconsin: por qué los republicanos llegan bajo presión

Robin Vos, presidente republicano de la Asamblea y una de las figuras más poderosas de la política estatal durante años, considera que 2026 siempre iba a ser una elección de medio término complicada para su partido.

“Trump es un lastre”, afirmó Vos, antes de precisar que algunas de las formas en que el presidente actúa generan rechazo entre los votantes, independientemente de sus políticas.

Los demócratas, mientras tanto, plantean una agenda centrada en cuestiones económicas y sociales. Hesselbein aseguró que su intención es impulsar iniciativas vinculadas con el costo de vida, la atención médica y la educación.