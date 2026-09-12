Confirmado por el Uscis: qué pasará con el permiso de trabajo EAD para los salvadoreños que quedan en un limbo migratorio

La espera por una definición sobre su estatus no dejará sin protección laboral a los salvadoreños. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) confirmó que los beneficiarios amparados por el programa conservarán su autorización para trabajar hasta que se anuncie una decisión.

Los salvadoreños mantendrán el EAD mientras el Uscis evalúa el TPS

Aunque el futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para El Salvador todavía no está definido, los permisos laborales seguirán vigentes hasta que el gobierno estadounidense anuncie una resolución. La medida del Uscis alcanza a los salvadoreños amparados por el programa, cuya finalización estaba prevista para el 9 de septiembre.

El Uscis confirmó que los permisos laborales continuarán vigentes hasta que se anuncie una decisión Fotomontaje realizado con IA

Los abogados Dawn Lurie, Alexander Madrak y John Mazzeo, de Seyfarth Shaw LLP, explicaron en su blog especializado Through The Immigration Lens que el pronunciamiento permite a las empresas continuar con la contratación de este grupo de migrantes.

El proceso para que empleadores registren la extensión del EAD

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) todavía no publicó instrucciones específicas para completar el Formulario I-9 ni emitió pautas de E-Verify aplicables a los beneficiarios salvadoreños en esta situación.

Ante esa circunstancia, los especialistas de Seyfarth Shaw LLP recomendaron documentar el anuncio en el Formulario I-9 o mediante un memorando adjunto a su registro. Esa constancia permitiría explicar ante una auditoría la diferencia aparente entre el vencimiento previsto y la autorización laboral reconocida por el gobierno.

El DHS todavía no publicó instrucciones específicas para documentar esta situación en el Formulario I-9 y E-Verify Fotomontaje realizado con IA

Antecedente de Honduras: el TPS ya se extendió sin definición del Uscis

Los autores recordaron que los comunicados tardíos sobre estas designaciones no constituyen un hecho inédito en EE.UU. En 2025, la designación del TPS de Honduras estaba prevista hasta el 5 de julio, pero el DHS publicó el aviso de terminación en el Registro Federal el 8 de julio.

La medida estableció que la protección terminaría el 8 de septiembre de 2025 y extendió hasta esa fecha la validez de determinados permisos de trabajo.

Con ese antecedente, los abogados plantearon dos posibilidades para El Salvador: el DHS podría anunciar la finalización con un plazo previo de 60 días o extender la designación por otro período, como ocurrió con Líbano durante 2026. La decisión final continúa pendiente.

Qué ocurriría si el Uscis termina el TPS de El Salvador

Una eventual finalización no produciría un cese inmediato de la autorización para trabajar, de acuerdo con el análisis de Seyfarth Shaw LLP. El plazo de notificación de 60 días les daría tiempo adicional a las empresas para volver a verificar la documentación de los empleados alcanzados.

Durante ese período, los empleadores también podrían preparar el reemplazo de los trabajadores que debieran abandonar sus puestos una vez concluida la protección.

A su vez, en caso de que el TPS sea cancelado, algunos beneficiarios podrían recurrir a otras vías para permanecer legalmente en EE.UU. El Uscis explica que este programa no impide solicitar un estatus de no inmigrante, un ajuste de estatus basado en una petición familiar o laboral, u otra protección migratoria, siempre que la persona cumpla los requisitos correspondientes.