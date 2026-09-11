TPS para El Salvador: la regla de seis meses que se activa si el DHS no anuncia una decisión

El futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los ciudadanos de El Salvador se encuentra pendiente de una determinación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). La actual designación estaba vigente hasta el 9 de septiembre; sin embargo, tras un aviso, cerca de 200 mil beneficiarios conservan su protección y recibieron una extensión de seis meses.

TPS de El Salvador: la extensión automática de seis meses

Mientras que el DHS no publique una decisión, los beneficiarios conservarán las protecciones asociadas al TPS. Esto incluye la defensa frente a la deportación y la posibilidad de mantener la autorización para trabajar en territorio estadounidense, según la información difundida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

La situación también está condicionada por una disposición de la ley que establece una prórroga cuando el gobierno federal no actúa antes del vencimiento. En ese escenario, de acuerdo con Associated Press, la protección puede prolongarse automáticamente durante otros seis meses, equivalentes a 180 días.

Por eso, dado que el DHS llegó al vencimiento sin anunciar una determinación sobre la designación salvadoreña, se activa el mecanismo previsto.

Este mecanismo ya tuvo un antecedente reciente con ciudadanos de Líbano. En mayo, la falta de una decisión oficial produjo una extensión automática que permitió mantener la protección de aproximadamente 11.000 beneficiarios.

En el caso de El Salvador, el DHS indicó que informará su determinación cuando corresponda. “Hasta que se realice dicho anuncio, los salvadoreños presentes en EE.UU. bajo el TPS conservan su protección, incluyendo la autorización de trabajo”, detalló el organismo.

Por qué El Salvador fue designado para el TPS

El TPS fue concedido a los salvadoreños en 2001, después de los terremotos que afectaron al país latino. Para acceder a esa protección se establecieron, entre otros requisitos, residencia continua en EE.UU. desde el 13 de febrero de 2001 y presencia física continua desde el 9 de marzo de ese año.

El programa no concede una residencia permanente. Se trata de una protección migratoria temporal que permite a determinados ciudadanos de países designados permanecer en EE.UU. cuando existen circunstancias que dificultan su regreso seguro.

Los salvadoreños conservan el TPS hasta nuevo aviso Fotomontaje realizado con IA

Entre las razones contempladas para una designación se encuentran:

Los conflictos armados

Los desastres naturales o epidemias

Otras situaciones extraordinarias de carácter temporal

“El estatus de protección temporal significa temporal. Seamos realistas, El Salvador es un país mucho más seguro que nunca ahora que hay un nuevo presidente”, dijo Tom Homan, el “zar de la frontera” de Trump, según lo retomado por Associated Press.

La lista de países que perdieron el TPS con Trump

Durante el segundo mandato de Donald Trump, el DHS puso fin al TPS para más de un millón de personas procedentes de 13 países. Entre ellos figuran:

Venezuela

Haití

Honduras

Nicaragua

Afganistán

Siria

Afganistán

Camerún

Myanmar

Nepal

Sudán del Sur

Yemen

Etiopía

El DHS finalizó el TPS de distintos países bajo la administración Trump Freepik

La Corte Suprema también respaldó al Ejecutivo en una disputa relacionada con la terminación del TPS para aproximadamente 350.000 haitianos y 6000 sirios. El alcance de esa decisión puede afectar a personas protegidas bajo este programa en distintos países.

En el caso de Venezuela, el gobierno de Trump promovió la cancelación de la designación de 2023 y la Corte Suprema permitió su terminación en octubre de 2025, aunque determinados beneficiarios mantienen su autorización laboral hasta el 2 de octubre del año en curso por una orden judicial.

Por ahora, Líbano conserva su TPS hasta el 27 de noviembre. Por su parte, Ucrania y Sudán mantienen sus designaciones hasta el 19 de octubre, junto con extensiones de autorización laboral para ciertos solicitantes con renovaciones de EAD pendientes.