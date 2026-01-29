"Zar" fronterizo de Trump promete "reinstaurar la ley y el orden" en Mineápolis

El "zar" fronterizo de Donald Trump se comprometió el jueves a "reinstaurar la ley y el orden" en Mineápolis, norte de Estados Unidos, sacudida desde principios de enero por la muerte a manos de agentes federales de dos ciudadanos estadounidenses

"La seguridad de la población es primordial", señaló Tom Homan en una rueda de prensa, en su primera intervención pública desde que fue enviado al estado de Minesota por el presidente estadounidense a comienzos de semana, para apaciguar las tensiones mientras prosigue su política antiinmigración

Homan dijo que Trump quiere que la situación en Mineápolis "se arregle", pero reconoció que "ciertas mejoras" son necesarias para llevar a cabo las operaciones contra la inmigración