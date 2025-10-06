Día de la Raza: cuándo es el feriado por el Día de la Diversidad Cultural

Varias personas se preguntan cuándo es el feriado por el Día de la Diversidad Cultural este año. También conocida como el Día de la Raza, recuerda la llegada de los colonizadores a América en 1492 y busca concientizar acerca de la importancia de la difusión de los diferentes valores y costumbres de los pueblos originarios. Esta jornada se suele celebrar el 12 de octubre, pero surge la duda si este año se trasladó o no.

¿Cuándo es el feriado por el Día de la Diversidad Cultural?

El feriado correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural fue oficialmente trasladado al viernes 10 de octubre este año. Esta decisión, formalizada a través de la resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, publicada en el Boletín Oficial, configura un fin de semana largo de tres días en todo el territorio nacional.

¿Por qué se trasladó el feriado del 12 de octubre?

La medida, impulsada por el Ministerio del Interior, tiene como principal objetivo generar un fin de semana largo que fomente el turismo interno y beneficie a sectores como la gastronomía, el transporte y el comercio regional. Este enfoque se alinea con un nuevo criterio adoptado por el Poder Ejecutivo para la gestión de los feriados nacionales, buscando optimizar los períodos de descanso. Además, la decisión subsana un vacío legal existente en la ley 27.399, que regula los feriados nacionales, pero no especificaba cómo proceder cuando estas fechas coincidían con días no hábiles.

¿Cuál es el nuevo criterio para el traslado de feriados nacionales?

Así funciona el nuevo criterio para trasladar los feriados Freepik

La implementación de este nuevo criterio permite que los asuetos clasificados como “trasladables” que originalmente coinciden con un día del fin de semana, como un sábado o un domingo, puedan ser movidos de fecha.

El propósito central de esta medida es subsanar un vacío legal en la ley 27.399, que no especificaba cómo proceder en estos casos. El Poder Ejecutivo resolvió que no habilitar la posibilidad de la modificación representaba ir en contra del “espíritu original de la norma”, que busca generar períodos de descanso extendidos. A su vez, el decreto 614/2025 autoriza a la Autoridad de Aplicación ―que es la Jefatura de Gabinete― a decidir si se trasladan al lunes siguiente o al viernes previo.

Cabe aclara que esta reglamentación no altera el régimen de los feriados inamovibles, que continuarán celebrándose en su fecha original sin posibilidad de traslado.

¿Qué implicaciones tiene que el feriado sea el viernes 10 de octubre?

El viernes 10 de octubre fue categorizado explícitamente como un feriado nacional, y no como un día no laborable. Esta distinción es fundamental debido a las significativas diferencias en las implicaciones laborales y de pago para trabajadores y empleadores.

Un feriado nacional implica una jornada de descanso obligatoria para todos los empleados. En caso de que se requiera la prestación de servicios, la remuneración debe ser doble, según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744, artículo 181).

En contraste, un día no laborable es de carácter optativo; la decisión de otorgarlo como jornada de descanso o de exigir la prestación de servicios recae exclusivamente en el empleador. Si la empresa decide que se trabaje, el empleado percibirá su salario simple, la remuneración habitual sin recargo adicional.

Cómo cobran las personas que trabajan este viernes 10 de octubre Shutterstock

De todos modos, esto no aplica para aquellas personas que presten sus servicios durante el domingo 12 de octubre. Al haber sido corrido de fecha al viernes 10, ya no tiene carácter de feriado nacional por el traslado de fecha, y la actividad en todo el país será idéntica a la de cualquier otro domingo del año.

¿Qué feriados quedan en el calendario de 2025?

En lo que resta del año 2025, habrá algunas ocasiones adicionales de descanso extendido. Según el calendario oficial, estos son los feriados restantes:

Octubre

Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible).

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.