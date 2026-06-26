Día de la Independencia: cuándo cae el feriado del 9 de julio de 2026

Gran parte de la ciudadanía argentina podrá disfrutar de una jornada de descanso debido al feriado por el Día de la Independencia, que se ubica en la segunda semana de julio.

La fecha exacta del feriado de julio

Cuándo cae el feriado del 9 de julio de 2026

El jueves 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia, y la jornada es un feriado nacional que tiene carácter inamovible, según consta en el calendario de feriados que proporciona la Jefatura de Gabinete.

Esta jornada coincide con el día jueves de la segunda semana del mes y, como no es trasladable, se respeta la fecha original. Sin embargo, este año se adiciona un día no laborable puente el viernes 10, por lo que en esta ocasión habrá un fin de semana largo.

Esto se debe a que el Gobierno tiene la potestad de definir hasta tres feriados o días no laborables con fines turísticos por año y este 2026, mediante la resolución 164/2025, definió el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre como jornadas no laborables con fines turísticos, ya que al combinarse con feriados inamovibles, generan fines de semana extendidos.

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Qué se conmemora el 9 de julio

En esta fecha del año 1816 se llevó a cabo la firma de la Declaración de la Independencia. El hecho tuvo lugar en el marco del Congreso de Tucumán, ubicado en San Miguel de Tucumán. Este órgano fue convocado por el Directorio, institución con el control efectivo de los territorios rebeldes a la Corona con sede en Buenos Aires, bajo la dirección interina de Ignacio Álvarez Thomas.

El acto fue presidido por los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Esta sede fue denominada Casa Histórica o Casa de Tucumán.

Durante las jornadas que signaron la independencia en la provincia norteña, se debatió sobre la necesidad de establecer una nueva nación independiente que lograra cortar lazos con la monarquía española, alejara la posibilidad del sometimiento a la corona portuguesa y funcionara bajo sus propios objetivos y cumplimientos de deberes cívicos.