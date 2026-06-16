A dos horas de CABA y gratis: llega el festival ideal para festejar el Día de la Bandera en familia

El feriado nacional por el Día de la Bandera representa para gran parte de la ciudadanía un receso que coincide con el día sábado 20 de junio e invita a realizar actividades de esparcimiento, con opciones a pocos kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Carlos Keen invita a una recorrida gastronómica en la Fiesta del Sol Instagram: @experienciakeen

En esta ocasión, el pueblo Carlos Keen ofrece una variedad de actividades para el sábado 20 y domingo 21 de junio, que conforman la conocida Fiesta del Sol.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta invita a recorrer el pueblo y quedarse: música en vivo, feria de artesanos y un patio gastronómico con sabores locales se combinan en este evento que coincide con el solsticio de invierno, el día más corto del año y un momento especialmente significativo.

Además de lo artístico, el sitio oficial de Luján remarca que la Fiesta del Sol mantiene vivo su vínculo con las raíces. Durante el evento se realiza, todos los años, la ceremonia Inti Raymi, inspirada en la cosmovisión de los pueblos originarios, que rinde homenaje al sol y marca el inicio de un nuevo ciclo.

Al finalizar la jornada, se puede participar de la tradicional fogata de los deseos, donde “se conforma una ronda alrededor del fuego; quienes asisten pueden quemar sus intenciones escritas en papel, con la creencia de que serán impulsadas por su energía”, se lee en el anticipo del evento.

¿Cómo llegar a Carlos Keen?

En vehículo, se puede llegar desde Acceso Oeste (bajada Km 72) tomando el camino de acceso a Carlos Keen, o bien desde la Ruta Nacional 7, siguiendo la señalización hacia la localidad. También es posible llegar desde el centro de Luján por camino asfaltado, en un recorrido breve que conecta directamente con el pueblo.

En transporte público, se puede llegar en colectivo desde la ciudad de Luján, con servicios que conectan el centro con Carlos Keen.

Carlos Keen es uno de los pueblos más elegidos a la hora de hacer una escapada familiar de relax. Captura: Fernando Ressia

¿Qué se recuerda el 20 de junio y por qué el feriado no se pasa de día?

La celebración del Día de la Bandera se realiza en la fecha del Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano, quien murió el 20 de junio de 1820.

Manuel Belgrano fue un político, abogado, escritor y militar de destacada actuación en los albores de la independencia argentina. Su rol fue crucial en la Revolución de Mayo.

Más allá de su trayectoria militar, Belgrano propuso la creación de una bandera para distinguir a los soldados criollos de las tropas realistas, ya que ambos bandos utilizaban enseñas rojas. El Triunvirato de Buenos Aires autorizó a Belgrano a crear un nuevo emblema.

La primera vez que se enarboló el primer ejemplar de la bandera nacional, bordada por Catalina Echeverría, fue el 27 de febrero de 1812 en la ciudad de Rosario. Belgrano izó la bandera durante la inauguración de dos baterías de artillería a orillas del río Paraná, con el objetivo de defender el territorio de posibles ataques.

Belgrano se inspiró en la escarapela celeste y blanca, que ya había sido utilizada durante la Revolución de Mayo. El prócer consideraba que estos colores representaban la identidad de los revolucionarios y su aspiración a la libertad.

El 20 de junio está catalogado como feriado inamovible, lo que implica que no tiene traslado hacia otra fecha, y se celebra específicamente en la jornada de la efeméride.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mes Fecha Nombre del feriado Junio Sábado 20 de junio Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Manuel Belgrano (feriado inamovible) Julio Jueves 9 de julio Día de la Independencia (feriado inamovible) Julio Viernes 10 de julio Día no laborable con fines turísticos Agosto Lunes 17 de agosto Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín (feriado trasladable) Octubre Lunes 12 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural Noviembre Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre) Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)