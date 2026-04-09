Este es el único mes del año que no tiene feriados ni fines de semana largos

Muchas personas revisan el calendario oficial para conocer cuándo hay feriados o fines de semana largos. Esto permite planear actividades o viajes en el año. Este año, hay un mes que no tiene ningún período de descanso extra a nivel nacional.

Se trata de septiembre, que es un mes que habitualmente no cuenta con feriados ni fines de semana largos. Así lo establece la ley 27.399, que reglamenta el establecimiento de los asuetos nacionales.

El 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en honor a Domingo Faustino Sarmiento Archivo

De todos modos, en el noveno mes del año hay algunos asuetos que aplican para el sector educativo. Por un lado está el Día del Maestro, que se celebra el 11 de septiembre. Esta fecha recuerda a Domingo Faustino Sarmiento, conocido como el “padre del aula” por su contribución en la educación argentina. Para conmemorar a este prócer y destacar el trabajo de los docentes, esta efeméride es un feriado escolar que aplica para los alumnos y docentes del nivel primario en todo el país. Como este año cae un viernes, los niños y el personal educativo podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días.

En tanto, en la Argentina se celebra el Día del Estudiante el 21 de septiembre. Durante esta fecha, las instituciones educativas secundarias y universitarias cierran sus puertas. Es así que los alumnos de estas aprovechan la jornada y el inicio de la primavera para celebrar al aire libre. En 2026 coincide con un martes, lo que permite un respiro en el medio de la semana.

El 21 de septiembre es el Día del Estudiante, también conocido como el Día de la Primavera al coincidir con el inicio de esta estación del año Nicolás Suárez

Todos los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible).

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable del 17 de junio).

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable).

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Día de la Soberanía Nacional

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre).

Diciembre