Un colectivo y un auto chocaron en Palermo: dos mujeres heridas

Un colectivo y un auto chocaron este viernes por la madrugada en el cruce de la avenida Santa Fe y Darragueira, barrio porteño de Palermo. Como resultado del fuerte impacto, dos mujeres resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.40 entre una unidad de la línea 111 y un Peugeot 308 de color negro. Como consecuencia del golpe, las dos ocupantes del auto, ambas de 30 años, sufrieron politraumatismos y tres unidades del SAME las trasladaron al Hospital Fernández.

Cómo quedó el auto tras el impacto

Si bien de momento se desconocen los detalles exactos de la secuencia, se supo que el colectivo circulaba sin pasajeros al momento del hecho. Además, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) informó que el chofer del colectivo, un hombre de 52 años, no presentó lesiones.

Desde el servicio de guardia del Hospital Fernández comunicaron que la conductora del auto, de 35 años, ingresó a la sala de shock room —destinada a la reanimación y estabilización inmediata de pacientes en estado crítico o con riesgo de vida— con traumatismo de cráneo. En tanto detallaron que la mujer no perdió la orientación, tenía signos vitales normales y una ecografía abdominal sin alteraciones.

El Peugeot 308 de color negro chocó contra un colectivo de la línea 111

Por su parte, la acompañante de 30 años se encuentra fuera de peligro, según confirmó el hospital.

En el lugar trabajaron bomberos y agentes de la Comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad para ordenar el tránsito y asistir en las tareas de emergencia.

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