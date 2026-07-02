Fin de semana largo: ¿es feriado el viernes 10 de julio en la Argentina?

La llegada del mes de julio está marcado por la proximidad de un fin de semana extralargo. Esta situación se debe por el Día de la Independencia, el cual se celebra el 9 de julio. Aparejada a esta noticia, que motiva a armar una escapada con familiares o amigos, la pregunta que se hacen muchos ciudadanos es si el viernes 10 es feriado.

Según el calendario oficial, el 10 de julio no es feriado, sino un día no laborable puente. De esta forma, al fin de semana se le adicionará una jornada más para que el descanso sea más prolongado.

El fin de semana extralargo motiva a una escapada Freepik

¿Qué día es feriado y cuál es no laborable en julio en la Argentina?

El 9 de julio se conmemora un nuevo aniversario del Día de la Independencia y, de acuerdo a lo que informa el calendario oficial de feriados de la Jefatura de Gabinete, se trata de un feriado inamovible.

Esta jornada coincide con el día jueves de la segunda semana del mes y, como no es trasladable, se respeta la fecha original. Sin embargo, este año se adiciona un día no laborable puente el viernes 10, por lo que en esta ocasión sí habrá fin de semana largo para gran parte de la ciudadanía.

Día de la Independencia

Esto se debe a que el Gobierno tiene la potestad de definir hasta tres feriados o días no laborables con fines turísticos por año y este 2026, mediante la resolución 164/2025, definió el lunes 23 de marzo, el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre como jornadas no laborables con fines turísticos, ya que al combinarse con feriados inamovibles, generan fines de semana largos.

Qué se conmemora el 9 de julio

En esta fecha, la Argentina celebra un nuevo aniversario de la firma de la Declaración de la Independencia, un hecho fundamental en la historia nacional, que tuvo lugar en 1816. El suceso ocurrió en el marco del Congreso de Tucumán, convocado en San Miguel de Tucumán por el Directorio, la autoridad que gobernaba las Provincias Unidas del Río de la Plata desde Buenos Aires.

Casa de Tucumán

El acto se desarrolló en la casa de Francisca Bazán de Laguna, hoy conocida como la Casa Histórica o Casa de Tucumán. Allí, los representantes de las provincias debatieron y acordaron la necesidad de establecer una nueva nación soberana. El objetivo era cortar de manera definitiva los lazos de subordinación con la monarquía española y definir un rumbo propio, libre de cualquier otra dominación extranjera.

Qué ocurre si trabajo el feriado del 9 de julio y el día no laborable 10 de julio

La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Mientras que en el 182 explica que los días no laborables son optativos para el empleador.

En los feriados nacionales, tal es el caso del jueves 9 de julio, rigen las normas de descanso dominical. Es decir que, en caso de que el empleado preste sus servicios durante el feriado, deberá cobrar el doble de una jornada habitual. Mientras que en los días no laborales, como el viernes 10 de julio, el empleador tendrá la opción de elegir si se trabaja y, si decide hacerlo, el empleado percibirá su salario simple.

El feriado nacional deberá abonarse el doble de una jornada habitual, mientras que en un día no laborable su remuneración es como la del salario simple.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mes Fecha Nombre del feriado Julio Jueves 9 de julio Día de la Independencia (feriado inamovible) Julio Viernes 10 de julio Día no laborable con fines turísticos Agosto Lunes 17 de agosto Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín (feriado trasladable) Octubre Lunes 12 de octubre Día del Respeto a la Diversidad Cultural Noviembre Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre) Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)