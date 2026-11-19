El calendario de noviembre registra un nuevo feriado: se trata del viernes 20 de noviembre por el Día de la Soberanía Argentina. La particularidad de este asueto es que se traslada al lunes 23, lo que conforma un descanso extendido de tres días seguidos.

El motivo de esta modificación se sustenta en el artículo 6 de la Ley 27.399, los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente.

El calendario de noviembre

De esta manera, la mayoría de los ciudadanos podrá disfrutar del sábado 21, domingo 22 y lunes 23 en lo que se conoce como un fin de semana largo.

Qué se recuerda en el Día de la Soberanía Nacional

Cada 20 de noviembre se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, un evento se produjo cuando la Confederación Argentina resistió una invasión anglo-francesa.

En 1845, Francia e Inglaterra no reconocían a Juan Manuel de Rosas como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Ambas potencias buscaban navegar libremente por el Río de la Plata y sus afluentes con fines comerciales y para establecer lazos con provincias opositoras a Rosas.

Día de la Soberanía Nacional

Se anticipaba que buques ingleses y franceses navegarían por el Río Paraná y el 20 de noviembre, estos se encontraron con las fuerzas argentinas en la Vuelta de Obligado, cerca de San Pedro.

La defensa argentina planificó el combate con tres enormes cadenas que atravesaban el río Paraná de costa a costa sostenidas en 24 barcos, diez de ellos cargados de explosivos, con la finalidad de demorar al enemigo y dañar sus embarcaciones.

La batalla de la Vuelta de Obligado fue un acto de independencia y soberanía. Fuente: Wikipedia

La lucha se prolongó varias horas hasta que la flota anglo-francesa logró cortar las cadenas y avanzar hacia el norte. Las fuerzas nacionales sufrieron más de 400 bajas entre muertos y heridos. Ingleses y franceses registraron alrededor de 40 fallecidos y 150 heridos.

A pesar de las pérdidas, la batalla resultó en una victoria estratégica para la Confederación Argentina. Francia e Inglaterra reconocieron la soberanía nacional sobre los ríos en los años siguientes. Las relaciones entre los tres países se normalizaron hacia 1850.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mes Fecha Nombre del feriado Noviembre Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre) Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)