El accidente de Mendoza en el que un hombre murió ahogado tras tirarse al canal Cacique Guaymallén para rescatar a su hijo terminó en doble tragedia. Una hora después de encontrar el cuerpo del hombre, las autoridades hallaron muerto al menor de edad que había caído en primer lugar en el cauce del agua.

El hecho ocurrió a la altura de la intersección de calles Pueyrredón y San Martín, en la localidad de Luján de Cuyo. Durante todo el tiempo que se extendió el operativo trabajaron diversas dotaciones de Bomberos de Luján y Policía científica.

El padre, identificado por los medios locales como José Gelvez, era camillero del Hospital Español de Mendoza desde hacía 15 años. Su hijo, llamado Alexis, tenía 8 años.

Según el relato de testigos, cuando el hombre notó que el niño se había caído al agua, se tiró detrás de él para rescatarlo. Sin embargo, el fuerte caudal de las corrientes terminó por arrastrarlos a ambos.

José Gelvez, el hombre que murió ahogado tras tirarse para rescatar a su hijo Gentileza

Diario Uno consignó que Gelvez y la madre del niño, Leonela Lizardi —también enfermera y exempleada del Hospital Español— estaban separados, por lo que el menor estaba de visita en la casa de su padre. Si bien no hay detalles sobre cómo se originó el accidente, el personal que trabaja en el caso confirmó que ambos cuerpos fueron encontrados a pocos metros del lugar.

La delegación y los trabajadores del Hospital Español de Mendoza publicaron en Instagram una imagen para despedir al hombre. También expresaron su acompañamiento a la familia en el momento que definieron como de “enorme dolor”.

El mensaje de despedida del hospital

Operativo previo

Durante las últimas horas del martes, en tanto, se había iniciado otro operativo de búsqueda luego de que se denunciara la caída de un hombre al canal Cacique Guaymallén, a la altura de Las Heras. Finalmente, el cuerpo fue encontrado el miércoles por la tarde.

El procedimiento comenzó tras un llamado a la línea de emergencias que alertó sobre la posible caída de una persona al cauce. Según el relato de un empleado municipal recogido por medios locales, un hombre corrió hacia el canal y, poco después, unos menores que circulaban en bicicleta le avisaron que había sido arrastrado por el agua.

A partir de ese momento comenzó un operativo con efectivos policiales, Bomberos y equipos de Vehículos Aéreos No Tripulados para intentar establecer el recorrido que podría haber realizado la persona. Los relevamientos de las cámaras de seguridad de la zona detectaron el momento en que el hombre se acercó a la baranda del canal y cruzó hacia la orilla, aunque las imágenes no permitieron confirmar que efectivamente se arrojó al cauce.

Horas más tarde, se presentó ante las autoridades una mujer que afirmó estar buscando a su hermano desde la tarde del martes y aportó características físicas que coincidían con las observadas en las grabaciones. De esta forma, el personal de la policía cree que ambos episodios podrían estar vinculados.

La víctima, de 34 años, fue encontrada por el personal del equipo del helicóptero Halcón 2 en el interior del canal, al sur del barrio El Plumerillo, en Las Heras. Las primeras versiones indicaron que podría haberse tratado de una acción voluntaria, pero todavía resta determinar el accionar del hombre.