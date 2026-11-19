Sentado en su oficina de Hamburgo, un empleado del Deutsche Bank se encontró en febrero de 2013 con una transferencia por US$4,3 millones que le llamó la atención. El dinero había salido de la cuenta de Gidory SA, una sociedad uruguaya que no aparecía en Google ni en los sistemas de búsqueda del Departamento de Compliance del banco. El empleado anotó entonces el apellido de la persona que recibió esos fondos junto a una advertencia: “Burgeois, alto volumen de dinero”.

Esa fue apenas la primera de una larga cadena de alertas que acumuló el Deutsche Bank sobre el entramado societario alrededor de Federico de Achával, el empresario argentino que controla el Hipódromo de Palermo (HAPSA). Val de Loire LLC, la enigmática sociedad registrada en Nevada, Estados Unidos, quedó en el centro de esa trama que motivó tres Reportes de Operación Sospechosa (ROS) del banco ante las autoridades alemanas, por movimientos de decenas de millones de dólares que sus empleados calificaron como “poco transparentes”.

Esta información secreta forma parte de los archivos del banco alemán que ahora salen a la luz dentro de la filtración global Inside Deutsche Bank, coordinada por la organización Barracuda Media. El Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y LA NACION revisaron estos informes internos que permiten reconstruir, transacción por transacción, los movimientos cruzados entre sociedades y personas del entorno de De Achával, como Silvia Burgeois. Los documentos registran operaciones vinculadas con la compra de campos en Uruguay y con la adquisición de un casino en Miami junto al empresario kirchnerista Cristóbal López. También revelan que, desde 2013, el banco había identificado vínculos entre De Achával y su entorno con la misteriosa Val de Loire, cuya propiedad el empresario siempre negó.

Federico De Achával MARTIN LUCESOLE

La justicia investigó a De Achával con la hipótesis de que Val de Loire era una “empresa pantalla” de HAPSA utilizada para fugar decenas de millones de dólares al exterior y no pagar impuestos en la Argentina, tal como lo había reconstruido LA NACION en 2016 después de analizar los documentos que formaban parte de los Panama Papers. En esa filtración, por ejemplo, constan correos electrónicos internos del estudio Mossack Fonseca, que participó en el montaje de esa sociedad, en los que se precisa que el beneficiario final de Val de Loire era, en efecto, De Achaval.

La investigación judicial argentina se centró en determinar quién era el dueño de esa sociedad, pero De Achával lo negó y la causa terminó con su sobreseimiento. Consultados para este artículo, voceros del empresario y de HAPSA no respondieron las preguntas enviadas por escrito. Se limitaron a recordar que “la Justicia argentina ya desarrolló una investigación y sobreseyó a De Achával tras no encontrar evidencias de que sea el dueño de esa sociedad”, en alusión a Val de Loire.

Pero mientras los tribunales argentinos cerraron la pesquisa, documentos bancarios que salen ahora a la luz dentro de la filtración Inside Deutsche Bank, aportan nuevos elementos sobre los movimientos financieros y los vínculos societarios que habían despertado sospechas en Alemania. Los empleados del Deutsche Bank identificaron a De Achával desde 2013 como un cliente con poderes de firma sobre numerosas sociedades vinculadas entre sí. También registraron que esas compañías compartían apoderados y se transferían dinero entre sí, sin que el banco pudiera establecer con claridad el propósito económico de todas esas transacciones.

El Hipódromo de Palermo Fabián Malavolta

El primer ROS del Deutsche Bank se emitió con el número de registro 009943-13, y fue el disparador de una escalada que terminó, dos años más tarde, con el cierre de todas las cuentas del “conglomerado de activos de HAPSA” dentro del Deutsche Bank. Alertado por la transferencia que recibió Silvia Burgeois, el ejecutivo alemán informó a sus jefes que esta mujer formaba parte del entramado de cuentas de su cliente De Achával, que había iniciado la relación con el banco en 2009.

“Nuestro cliente tiene poderes de firma para numerosas empresas (que mantienen cuentas en Deutsche Bank, entre otros). El 26 de febrero de 2013 se abonó en la cuenta mencionada una transferencia internacional entrante por valor de US$4.299.848,96 procedente de Gidory SA. No es posible localizar esta empresa ni en LexisNexis ni en Google. El 21 de marzo de 2013, se realizó una transferencia internacional saliente por valor de US$ 1.600.100. Según el gestor de la relación, nuestro cliente es accionista de Gidory SA. En consecuencia, el Sr. De Achával recibió la devolución de su excedente de capital (la parte no requerida para la inversión inmobiliaria). Según el cliente, la operación por importe de US$ 1.600.100 se llevó a cabo con el fin de realizar una adquisición inmobiliaria. El Sr. de Achával no está dispuesto a presentar documentación relativa a estas operaciones”, precisó el empleado.

Desde la sede de Hamburgo, el ejecutivo detalló que el concepto de la transferencia era “devolución por compra de Estancia La Castellana”, que se hizo en favor de otras dos personas del entorno de De Achával. Ante la negativa del empresario a entregar documentación respaldatoria, elevó el caso a sus superiores, que luego lo remitieron a la fiscalía de Hamburgo. La operación quedó registrada en el ROS 009943-13.

Federico De Achával en una de las premiaciones de Turf en el Hipódromo CARLOS LARES

Transferencias cruzadas

Los informes internos del Deutsche Bank también identificaron a las personas y sociedades que orbitaban alrededor de las cuentas de HAPSA. Los oficiales de cumplimiento antilavado detallaron que las firmas se transferían dinero entre sí, pero advirtieron que no podían identificar un motivo económico claro para algunas de las operaciones.

Una maniobra similar había quedado expuesta en los Panama Papers. LA NACION publicó que HAPSA había otorgado 61 préstamos a Val de Loire por un total de US$69,2 millones entre febrero de 2007 y junio de 2013. ¿Cómo era el circuito? Los documentos de esa filtración permitieron reconstruir que el director ejecutivo de HAPSA, Enrique Vienni, le remitía una carta a Val de Loire en la que le pedía que hiciera una solicitud de préstamo a HAPSA. Días después, Edmund Ward (por Val de Loire) y De Achával (por HAPSA) firmaban un contrato mutuo para transferir el dinero, que así lograba salir de la Argentina y viajar hasta terminar en cuentas bancarias de Deutsche Bank, en Alemania, y del PKB Privatebank, en Suiza.

Para devolver esos préstamos, se había establecido que Val de Loire, en su condición de accionista de HAPSA, dejaría de percibir los dividendos que le correspondían hasta cancelar la deuda. De esa manera, la propia sociedad del hipódromo financiaba a su accionista extranjero, que depositaba los fondos en bancos europeos.

Vienni no era un personaje menor en esa trama. Mientras se desempeñaba como director ejecutivo de HAPSA, firmó como representante de una cuenta a nombre de Val de Loire en el mismo Deutsche Bank, en junio de 2012, según documentos judiciales. Durante ese período, HAPSA ya había sellado una unión transitoria de empresas (UTE) con Casino Club, de Cristóbal López, para explotar las tragamonedas del hipódromo. La documentación bancaria sumó así otro vínculo entre la sociedad offshore y los principales ejecutivos de HAPSA: Vienni no solo participaba de la operación del hipódromo, sino que también aparecía asociado al manejo de una cuenta de Val de Loire.

El casino de Miami

Deutsche Bank elaboró un reporte complementario en mayo de 2013 por transferencias cruzadas que sus empleados no lograban comprender. El informe –que aparece en la filtración- relata que Carlos Alberto Pechieu, vicepresidente de HAPSA y cliente del banco, y Burgeois hicieron transferencias en favor de Compañía Gerenciadora de Inversiones SA y Da Silvano SA para “la compra de un casino en Miami”. Las transferencias vinculadas con esa operación superaban los US$ 27 millones.

De Achával y Cristóbal López se quedaron en 2013 con el casino Dania & Jai Alai, en Hollywood Beach, Florida, con una inversión de US$50 millones. Los documentos bancarios permiten reconstruir parte del financiamiento de esa operación y los movimientos de dinero entre sociedades y personas del entorno de ambos empresarios. Durante esos años, De Achával negaba que la misteriosa Val de Loire, que controlaba parte del hipódromo, entre otros negocios, fuera suya. Junto a López ya estaban siendo investigados en la Argentina, Estados Unidos y Alemania por los movimientos financieros de la compañía, según documentos judiciales de esos tres países.

Cristobal López, un exsocio de De Achával Horacio Córdoba - LA NACION

Un año después de los Panama Papers, Val de Loire fue adquirida por el ciudadano chino Zhu Zhingang, según documentos internos del estudio Mossack Fonseca. Una vez en control de la compañía, Zhu le otorgó un poder de representación en Alemania a un abogado para que contactara a las autoridades de ese país. Luego, resolvió disolver Val de Loire en Nevada y cedió todos los derechos económicos a la compañía Torsby Trading SA.

Años después, en diciembre de 2021, Deutsche Bank envió documentación al juez federal Sebastián Casanello que confirmaba la vinculación de Val de Loire con directivos de HAPSA. Los documentos indicaban que el titular de la cuenta bancaria de la compañía era Enrique Tomás Vienni, uno de los directores del hipódromo. Además, en el legajo bancario de la compañía había copias de los pasaportes de dos ejecutivos del hipódromo.

Ante la consulta de Casanello, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aseguró que tanto De Achával como los otros dos ejecutivos de HAPSA no habían informado la cuenta abierta en el Deutsche Bank a nombre de Val de Loire en sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias entre 2004 y 2017, según el informe que consta en el expediente judicial.

El informe bancario enviado desde Alemania también identificó otras transferencias realizadas por Val de Loire a Wheaton Corporation SA, firma que utilizó el empresario kirchnerista Lázaro Báez en su operación de blanqueo de dinero que fue investigada por el propio Casanello en la causa conocida como La Ruta del Dinero K.

El juez Sebastián Casanello Ricardo Pristupluk

El sobreseimiento

Los documentos internos del banco alemán revelados ahora por Inside Deutsche Bank contenían información que ya estaba bajo sospecha desde 2013. Mientras los movimientos de Val de Loire eran observados por el banco por los vínculos de De Achával y su socio Cristóbal López con el entorno del gobierno kirchnerista, los ROS advertían sobre operaciones que la entidad no podía justificar. Sin embargo, la documentación bancaria recién llegó a la Justicia argentina en 2021, ocho años después de las primeras alertas.

El juez Casanello citó a declarar a empleados del estudio de abogados uruguayo Damiani, representante de Val de Loire, porque una empleada había enviado un correo electrónico al bufete Mossack Fonseca de Panamá en el que identificó a De Achával como el beneficiario final de la compañía. Pero la empleada negó que el empresario argentino fuera el titular de la compañía, señaló a Zhu y entregó documentación de respaldo.

El ciudadano chino envió una carta al estudio Damiani que decía: “Desde julio de 2003 y hasta la fecha del presente, he sido ininterrumpidamente el único beneficiario de Val de Loire, a pesar de que por motivos personales he optado por mantener la confidencialidad de dicha inversión”. Y agregó que fue él quien había contratado a Edmund Ward para que apareciera “formalmente” como el “único socio” de la sociedad. Y después defendió a De Achával: “Su afirmación de que el beneficiario final y propietario de Val de Loire LLC sería el Sr. Federico Miguel de Achával es errónea”.

La explicación de Zhu planteaba, sin embargo, una inconsistencia cronológica: sostuvo que era beneficiario de Val de Loire desde julio de 2003, aunque la sociedad fue constituida en Nevada el 26 de octubre de 2005. La carta tampoco detalló el origen del dinero que manejó la empresa ni explicó por qué el directivo de HAPSA, Enrique Vienni, figuraba como firmante autorizado de una cuenta de Val de Loire en el Deutsche Bank.

De allí en adelante, la hipótesis acusatoria de la fiscalía, que tenía a De Achával en el centro, perdió fuerza. La documentación sobre los vínculos entre el entorno del empresario y Val de Loire no se tradujo en una reconstrucción judicial completa del circuito de los fondos ni del presunto lavado de activos. Casanello había declarado su incompetencia al calificar el caso como uno de posible evasión impositiva, aunque no descartaba que, de comprobarse, ese fuera el delito precedente del lavado de activos.

“Aquí sólo se ha podido probar una simulación y el fin que esta tuvo fue la de fugar dinero, que se encontraba bancarizado e incorporado al patrimonio de HAPSA, para ocultarlo”, firmó Casanello en abril de 2022 para que el expediente pasara al fuero penal económico e investigara, desde su inicio, una evasión tributaria. Pero la solicitud fue rechazada por la Cámara Federal.

Casanello en ese mismo fallo fue muy duro en contra de la Unidad de Información Financiera (UIF). Señaló que “en reiteradas oportunidades, durante más de un año” le reclamó información proveniente de Alemania y su análisis “a fin de poder reconstruir el circuito del dinero y corroborar y/o desechar la hipótesis criminal sostenida por los acusadores”. La UIF, que dependía del entonces presidente Alberto Fernández, le respondió que le había enviado todo a la Justicia.

Dos meses después, en junio de 2022, el Ministerio Público Fiscal valoró la carta de Zhu incorporada a la causa y solicitó darle la razón a la defensa de De Achával. La UIF, por su parte, desistió de su rol de querellante. Allegados al empresario y a HAPSA insistieron en ese punto: “Más allá de todo lo que se pueda afirmar y los supuestos documentos que aparezcan, De Achával ya fue sobreseído”.