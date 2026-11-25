La llegada de diciembre hace a muchos preguntarse por los feriados del mes. En la Argentina, hay dos feriados confirmados, que son el martes 8 y el viernes 25 de diciembre. Además, este 2026 se le adiciona el lunes 7, por lo que habrá dos fines de semana largos para disfrutar.

En diciembre está el feriado de Navidad Shutterstock

Hay dos fines de semana largos: estos son todos los feriados de diciembre 2026 en la Argentina

Lunes 7 y martes 8 de diciembre

De acuerdo al calendario oficial de feriados, que publica la jefatura de Gabinete, el martes 8 de diciembre es feriado nacional inamovible y se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción.

En tanto, el lunes 7 es día no laborable con fines turísticos. Esta denominación responde a la potestad del Gobierno para determinar tres fechas de esta naturaleza por año. Por definición, en un día no laborable la decisión de si se trabaja o no queda en manos del empleador.

La ley 20.744 o de Contrato de Trabajo precisa en el artículo 181 que en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. Mientras que en el 182 explica que los días no laborales son optativos para el empleador. Por eso, en el caso de que los empleadores decidan que su plantel trabaje el 7 de diciembre, el empleado percibirá su salario simple.

La Inmaculada Concepción En 1 Minuto - El Santo Del Día - 8 De Diciembre

El 8 de diciembre es el Día de la Inmaculada Concepción de María. Es una festividad litúrgica del catolicismo que celebra el dogma de la Virgen María concebida sin pecado original. Esta particularidad fue proclamada por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la Basílica de San Pedro, Roma, ante cientos de obispos y miles de fieles.

Esta doctrina fundamental busca resaltar valores de fe, empatía y caridad, representados en la figura de la Virgen María, como la madre de Jesucristo.

Además, el 8 de diciembre también es el día tradicional para armar el árbol de Navidad. Este acto marca el inicio oficial de la temporada navideña, de cara a las Fiestas de Fin de Año.

Diciembre es un mes marcado por las fiestas Shutterstock

Viernes 25 de diciembre

De acuerdo al calendario de feriados oficial, el viernes 25 de diciembre, cuando se celebra la Navidad, es feriado nacional inamovible, por lo que es una jornada de receso y durante el día rigen las normas de descanso dominical.

Además de los feriados oficiales, el calendario de diciembre incluye jornadas que, si bien no son feriados por ley, suelen reducir actividad. Como la Nochebuena, que coincide con el 24 de diciembre y la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre. Es habitual que comercios, bancos y la administración pública operen en horario reducido o directamente cierren sus puertas, permitiendo a las familias prepararse para las celebraciones.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

Mes Fecha Nombre del feriado Diciembre Lunes 7 de diciembre Día no laborable con fines turísticos Diciembre Martes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Diciembre Viernes 25 de diciembre Navidad (feriado inamovible)