Comenzó la cuenta regresiva para armar el árbol de Navidad en la Argentina. Este acto es uno de los símbolos más representativos de las fiestas y su armado, generalmente, ocurre los días previos al 25 de diciembre.

Este momento que reúne a gran parte de la familia está marcado por los elementos festivos que decoran el árbol. Desde luces y adornos de colores, el armado atrae a grandes y chicos de cara a una de las celebraciones más importantes para la fe católica por la cual se conmemora el nacimiento de Jesucristo.

Cuándo se arma el arbolito de Navidad en la Argentina 2026

Según la tradición, el árbol de Navidad se coloca a 17 días de la Navidad. En la Argentina, el armado de este símbolo navideño se hace durante el 8 de diciembre.

Se trata de una fecha en que se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de María, una efeméride religiosa que tiene estatus de feriado nacional inamovible.

La Inmaculada Concepción En 1 Minuto - El Santo Del Día - 8 De Diciembre

Esta celebración católica, que este año cae martes, busca resaltar los valores de fe, empatía y caridad, que se ven representados en la Virgen María, adorada como la madre de Jesucristo, nacido según la tradición por obra del Espíritu Santo a través de la intercesión divina. El Día de la Inmaculada Concepción busca resaltar la doctrina que señala que María de Nazaret, la madre de Jesús, fue a su vez concebida libre de pecados.

Cuál es el origen del árbol de Navidad

La Navidad está muy fuertemente relacionada con el árbol, en el cual cada familia cuelga sus adornos predilectos, y que sirve como lugar para colocar los regalos de Papá Noel en la medianoche del 24. Esta tradición es centenaria que proviene de los países nórdicos.

El 8 de diciembre se arma el árbol de Navidad Shutterstock

El árbol de Navidad surge, en concreto, de las celebraciones del solsticio de invierno. Siglos atrás, los pueblos celtas talaban robles y los llevaban a sus hogares para decorarlos con frutas y velas. De esa forma, buscaban “reanimarlos” y asegurarse de que florecerían durante el verano siguiente. Por eso, el árbol de Navidad es considerado como una adaptación del árbol de la vida y hasta del universo.

En la mitología nórdica, esta costumbre es conocida como Yggdrasil y representa la cosmovisión de los pueblos en el norte de Europa. En la Antigüedad también se lo conocía como Frey y era usado para celebrar el nacimiento del dios del Sol y la fertilidad.

Se cree que durante el siglo VIII San Bonifacio decidió cortar uno de estos árboles en la localidad alemana de Hesse para que se terminara con la adoración de los dioses, que desde el punto de vista del catolicismo, eran paganos, ya que era una época marcada por la evangelización de Alemania. En su lugar, colocó un abeto, que era considerado más apropiado para el culto católico.

Armar el árbol de Navidad es una actividad que se suele hacer en familia Yeko Photo Studio - Freepik

Con esta acción, buscaba simbolizar el amor de Dios. Para ello, lo adornó con manzanas, que representaban el pecado original, y con velas, en alusión a la luz de Cristo. Con el tiempo, esas manzanas y las velas se transformaron en luces y bolitas, tal como luce un árbol de Navidad actual. Después se añadieron las guirnaldas y los adornos caseros.

Además, el árbol de Navidad también representa un punto de encuentro familiar o solidario y un momento de reunión de la comunidad, en el que se busca dar gracias por el año vivido, algo que es parte de los ejes de esta celebración y de la de Año Nuevo.