Ya está confirmado: este es el feriado de agosto con el fin de semana largo

El calendario nacional de feriados para 2026 marca el próximo receso durante la segunda mitad de agosto. Según la información oficial, el lunes 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

El feriado de agosto que da paso a un descanso extendido (imagen ilustrativa generada con IA) Gemini

Esta fecha clave establece un fin de semana largo que abarca el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto. A pesar de que la Ley 27.399 permite la movilidad de ciertos feriados, la normativa actual mantiene esta jornada en su fecha original, lo cual asegura el descanso extendido para los ciudadanos.

Quién fue José de San Martín

La figura de San Martín resulta central en la historia argentina. El militar y político falleció el 17 de agosto de 1850. Su trayectoria destaca por liderar la gesta emancipadora que permitió la independencia nacional frente a las milicias españolas. Entre sus hazañas más recordadas figura el cruce de la Cordillera de los Andes, un hito que resultó determinante en la batalla de Maipú. El legado del prócer trasciende las fronteras, pues sus valores de libertad y valentía impactaron de manera directa en los procesos de independencia de Chile y Perú.

La trayectoria militar del Libertador incluye logros significativos, como la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo y el triunfo estratégico en la batalla de San Lorenzo. Durante su gestión, San Martín ocupó el cargo de gobernador de Cuyo y organizó el Ejército de los Andes. En 1817, este cuerpo militar realizó el histórico cruce hacia Chile, donde obtuvo la victoria en la batalla de Chacabuco. Posteriormente, en 1818 y 1821, el estratega lideró las campañas que terminaron con la presencia colonial española en Chile y Perú, bajo la convicción de que la libertad regional resultaba fundamental para consolidar la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

José de San Martín

La vida personal del general también contiene episodios de gran carga dramática. Su esposa murió a edad temprana mientras él cumplía funciones lejos de Buenos Aires, situación que impidió un último encuentro entre ambos.

En 1824, San Martín inició una nueva etapa en Francia. Se radicó en la ciudad de Boulogne-sur-Mer, una pequeña localidad situada frente al canal de la Mancha, donde vivió junto a su hija hasta sus últimos días. La conmemoración de este 17 de agosto invita a recordar su sacrificio y su visión estratégica como pieza fundamental de la identidad argentina y latinoamericana.

José de San Martín Archivo

El feriado nacional representa una oportunidad para reflexionar sobre los ideales del prócer y su aporte a la conformación definitiva de las naciones libres de la región. Las autoridades nacionales invitan a la población a participar de los actos oficiales durante este lunes de descanso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA