Calendario de feriados 2027 en Argentina: uno por uno, los días definidos y los que esperan confirmación oficial
Ya se puede consultar el listado de asuetos inamovibles; los trasladables tienen una regla fija para saber a qué fecha pasan; solo resta la definición oficial sobre los días no laborables
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La proximidad de fin de año invita a planificar y proyectar nuevas actividades para el año próximo, para lo que resulta útil contar con el calendario de feriados 2027 en la Argentina, y saber cuáles son los días definidos y los que esperan confirmación oficial.
En el país rige la Ley 27.399 que determina el establecimiento de los días feriados y fines de semana extendidos a lo largo del año.
La normativa indica cuáles son los días feriados nacionales inamovibles, cuyas jornadas mantienen relación año a año y cumplen determinado patrón en el calendario.
A su vez, en el calendario oficial se encuentran los feriados trasladables, que también por normativa cambian de fecha y se ubican en los días previos o posteriores, según el caso.
Además, el Gobierno tiene la potestad de declarar tres jornadas en todo el año para días no laborables con fines turísticos, que son los también conocidos popularmente como “días puente”, y no se contabilizan como feriados, debido a que la decisión sobre la actividad laboral recae en el empleador.
Calendario de feriados 2027 en la Argentina
A continuación figura el listado de los feriados inamovibles que ya tienen fecha confirmada. Por otra parte, también aparecen los feriados trasladables con la fecha probable, aunque resta la confirmación oficial; y falta incluir en el listado los días no laborables con fines turísticos, para los que el Gobierno deberá emitir un decreto específico con la información y las fechas detalladas.
|<b>Fecha</b>
|<b>Día</b>
|<b>Conmemoración</b>
|<b>Carácter</b>
1 de enero
Viernes
Año nuevo
Inamovible
8 de febrero
Lunes
Carnaval
Inamovible
9 de febrero
Martes
Carnaval
Inamovible
24 de marzo
Miércoles
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
Inamovible
26 de marzo
Viernes
Viernes Santo
Inamovible
2 de abril
Viernes
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
Inamovible
1 de mayo
Sábado
Día del Trabajador
Inamovible
25 de mayo
Martes
Día de la Revolución de Mayo
Inamovible
20 de junio
Domingo
Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
Inamovible
21 de junio (17 de junio)
Lunes
Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
Trasladable
9 de julio
Viernes
Día de la Independencia
Inamovible
16 de agosto (17 de agosto)
Lunes
Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
Trasladable
11 de octubre (12 de octubre)
Lunes
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Trasladable
20 de noviembre
Sábado
Día de la Soberanía Nacional
Trasladable
8 de diciembre
Miércoles
Día de la Inmaculada Concepción de María
Inamovible
25 de diciembre
Sábado
Navidad
Inamovible
Cómo se mueven las fechas de los feriados trasladables en la Argentina
Los feriados que tienen el carácter de trasladables cuentan con un esquema específico que define si se celebrarán antes o después.
Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente, según consta en el Artículo 6 de la Ley 27.399.
Los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con un día sábado o domingo podrán trasladarse al lunes inmediato posterior o al último viernes inmediato anterior, según lo determine la Autoridad de Aplicación, tal como se lee en el Artículo 1 del Decreto 614/2025.
Cómo se pagan los feriados y días no laborables
Un feriado nacional implica descanso obligatorio para todos los trabajadores, regido por las normas del descanso dominical. Esto significa que si un empleado trabaja durante el feriado, el empleador debe abonarle el doble de la remuneración habitual de una jornada normal. La decisión de hacer trabajar o no en un feriado no es optativa para el empleador, a menos que existan excepciones específicas que no modifican la obligación de pago doble.
Por otro lado, un día no laborable tiene un carácter optativo para el empleador. Esto quiere decir que la empresa puede decidir si concede el día libre o exige la prestación laboral. En caso de que la empresa decida que se trabaje durante un día no laborable, el empleado recibirá su salario habitual, sin recargos adicionales ni pago doble.
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