Con la proximidad del fin de año y la llegada de los días más cálidos, muchos argentinos planifican escapadas por el país o simplemente unos días de descanso, por lo que es importante saber cuándo son los feriados de Carnaval 2027, que habitualmente forman un fin de semana extralargo de cuatro jornadas de descanso.

Los feriados posibiitarán una actividad extra o una escapada Ricardo Pristupluk - La Nacion

Para conocer las fechas exactas de este receso es preciso consultar el día que coincide con la celebración de las Pascuas, que es la referencia para contabilizar los días previos y llegar con precisión a los días de Carnaval 2027.

Cuándo son los feriados de Carnaval 2027

De esta manera, en 2027, el Carnaval se celebra el lunes 8 y martes 9 de febrero. Estas jornadas se suman al sábado y domingo y así se conforma un fin de semana prolongado para gran parte de la ciudadanía argentina.

Estos días no pueden darse por sentado como con otros feriados, porque esta celebración suele cambiar su fecha, debido a que el lunes y martes de Carnaval anteceden al Miércoles de Ceniza, festividad cristiana que inicia la Cuaresma, que a su vez prepara a los fieles para la celebración católica de la Pascua, la cual se calcula siguiendo los ciclos lunares.

Los feriados de carnaval tienen carácter de inamovibles, lo que significa que una vez dispuestos los lunes y martes que corresponden a esta festividad, no se trasladan a otra fecha.

Cuáles son los festejos típicos del Carnaval

Los días de Carnaval cuentan con celebraciones, murgas y desfiles en todo el país, especialmente en Gualeguaychú, Entre Ríos, considerada la capital nacional de este festejo. También la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tiene una tradición de corsos en distintos barrios porteños, con epicentro en la zona de Boedo. Es por ello que especialmente en estas fechas muchas personas aprovechan para hacer una escapada y disfrutar de estas experiencias.

Cómo se pagan los feriados de Carnaval

Al tratarse de feriados nacionales garantizados por ley, las personas que sean convocadas a su puesto de trabajo deberán cobrar el doble de una jornada regular, como define la Ley de Contrato de Trabajo.

En 2027, el caranaval cae los días lunes 8 y martes 9 de febrero Mauro V. Rizzi