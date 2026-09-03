¿Es feriado el 11 de septiembre por el Día del Maestro?

Cada septiembre surge la inquietud entre alumnos y docentes sobre cuándo cae el Día del Maestro. Además, la duda ronda sobre si es feriado o no.

La festividad, que cae el viernes 11 de septiembre, recuerda el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. A raíz de esto, para la comunidad educativa de todo el país es asueto y no se dictan clases en los tres niveles de enseñanza.

Cuándo es el Día del Maestro FABIAN MARELLI

Aunque no se trata de un feriado nacional, dado que la fecha no figura en el calendario oficial de feriados, sí es día no laborable para el sector educativo y esto significa una jornada de descanso para el personal docente de todo el territorio nacional.

Quiénes no tienen clases por el Día del Maestro

Este feriado escolar aplica para los maestros y alumnos de los jardines de infantes, las escuelas primarias y secundarias de todo el país.

En tanto, la otra fecha que se celebra en este mes con una jornada de descanso exclusivo para los niveles secundario y universitario es el Día del Estudiante, que este año se celebra el lunes 21 de septiembre.

Por qué en el Día del Maestro se recuerda a Sarmiento

Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en San Juan, donde realizó su formación primaria inicial. Sin embargo, al provenir de una familia de pocos recursos, debió continuar su formación de manera autónoma, en áreas como la matemática, teología y latín.

Sarmiento falleció el 11 de septiembre de 1888 ARCHIVO

Trabajó como maestro rural y periodista en el diario El Nacional. En 1839 fundó el Colegio de Pensionistas de Santa Rosa, uno de sus primeros pasos de una larga carrera por la expansión educativa. Al poco tiempo comenzó su paso político como concejal en Buenos Aires. En 1857 fue nombrado senador y jefe del Departamento de Escuelas.

Uno de los cargos más importantes llegó cinco años más tarde, cuando fue elegido gobernador de San Juan, donde promovió la educación gratuita y con alcance universal. Gracias a su éxito como gobernador, fue electo presidente de la Nación, cargo que asumió en 1868 y que mantuvo hasta 1874.

Durante su presidencia, Sarmiento posicionó a la educación como una de sus principales prioridades. De esta manera, sancionó la Ley de Subvenciones, un proyecto que permitió reunir fondos destinados a la construcción de escuelas. Durante estos años, fundó más de 800 establecimientos, de los cuales el 70% eran públicos. Gracias a este paso, la convocatoria logró aumentar de 30.000 alumnos a más de 110.000 en seis años de gestión.

Sarmiento fundó más de 800 escuelas en todo el país Archivo

En 1870, fundó la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y de la Biblioteca Nacional de Maestros, dos organismos orientados a la capacitación y difusión de contenido para el personal docente.

Sarmiento falleció el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay. Sus restos fueron trasladados al Cementerio de Recoleta y actualmente es considerado uno de los máximos próceres del país.

Quién fue Sarmiento

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