Feriado judío 2026: qué días son no laborables y para quién

La festividad judía se celebra entre el viernes 11 y el domingo 13 de septiembre. A raíz de este acontecimiento, hay personas que quieren saber cuáles días son no laborales y a quiénes les corresponden.

Como muestra el calendario oficial argentino, desde el viernes al atardecer hasta el domingo 13 son días no laborables, donde las personas judías suelen tener días de descanso.

Rosh Hashaná, cuándo es el año nuevo judío Pixabay

De todas formas, por el estatus legal de la fecha, el asueto debe ser consensuado con el empleador, a diferencia de lo que ocurre con los feriados nacionales, lo cual no garantiza el día libre.

Cómo se saluda en Rosh Hashaná

“Shaná tová” es el saludo durante la celebración de Rosh Hashaná, que significa “feliz año nuevo”. A menudo, se agrega la bendición “Leshaná tová tikatev vetejatem”, que desea que la persona sea “inscripta y sellada para un buen año”.

Judíos tocan shofars Frank Augstein - AP

Cómo se celebra Rosh Hashaná

Luego del tradicional toque del shofar, las familias judías reunidas por Rosh Hashaná hacen bendiciones y una cena ritual en la cual algunos platos tradicionales son la manzana con miel (muchos de los ingredientes son dulces para pedir por un año con dulzura), el gefilte fish o el Lecaij, un postre elaborado a base de miel que combina huevo, azúcar, canela, té, aceite.

Según la tradición, en este tiempo Dios evalúa si conceder un año más a la humanidad en la Tierra, por lo que también se lo llama Día del Juicio Final. Por eso, uno de los saludos típicos para ese momento y el resto de la festividad es “Shaná tová”, una expresión de augurios positivos para el año entrante, que puede ir acompañado de la bendición “Leshaná tová tikatev vetejatem”, que en hebreo significa “que seas inscripto y sellado para un buen año”.

Manzana con miel, dátiles, granada, puerros: alimentos de la corriente sefardi que se colocan en la mesa de Rosh Hashaná Pinterest

Esta “incertidumbre” respecto al futuro es una de las diferencias con el año nuevo occidental, y culmina en el Yom Kipur o Día del Perdón, pensado como una reconciliación entre los judíos y su deidad. Por eso, después del Rosh Hashaná, se abre un espacio de 10 días de reflexión en el que los judíos identifican sus vicios o pecados cometidos en el ciclo que se cierra y se arrepienten de ellos, de cara al Yom Kipur.

Cuáles son las comidas típicas para celebrar el Año Nuevo Judío

Una de las costumbres más conocidas de esta festividad es el consumo de ciertos alimentos simbólicos. Entre ellos destacan las manzanas bañadas en miel, que representan el deseo de un año dulce. Otros alimentos tradicionales incluyen el pan jalá en forma redonda, las granadas y las cabezas de pescado, cada uno con un significado particular ligado a la abundancia, la prosperidad y la vida.

Además, es común celebrar el seder de Rosh Hashaná, una cena especial en la que se consumen alimentos conocidos como simanim, que simbolizan buenos deseos para el año venidero. Estos alimentos incluyen remolachas, frijoles, puerros y dátiles, entre otros, y varían según la tradición familiar.

Cuáles son las tradiciones de Rosh Hashaná

En Rosh Hashaná se recitan oraciones que no se dicen durante el resto del año, con el propósito de pedir perdón por los pecados y buscar el favor divino.

Una de las tradiciones más distintivas de Rosh Hashaná es el toque del shofar, un cuerno de carnero que emite un sonido particular y que se asocia con el llamado al arrepentimiento. Durante los dos días de la festividad, se escucha el shofar en varias ocasiones, con diferentes tipos de sonidos que simbolizan distintos aspectos de la fe. Estos toques incluyen el “tekiah”, un sonido largo y único, y el “teruah”, una serie de toques breves y rápidos.