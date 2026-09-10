¿Hay clases mañana, viernes 11 de septiembre?

Alumnos y docentes de jardines de infantes, escuelas primarias y colegios secundarios de todo el país no tendrán clases este viernes 11 de septiembre, por la celebración del Día del Maestro. La jornada, que conmemora la muerte del expresidente Domingo Faustino Sarmiento, funciona como “asueto no laborable” para la comunidad educativa.

La medida alcanza a la educación inicial, básica y media en la Argentina. Por su parte, los estudiantes de nivel secundario y universitario tienen otra fecha de descanso durante este mes con la llegada del Día del Estudiante, que se celebra el lunes 21 de septiembre.

El día del maestro se festeja este viernes 11 de septiembre FABIAN MARELLI

El día del maestro

La fecha homenajea la muerte de Domingo Faustino Sarmiento, ocurrida el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay. Los restos del expresidente descansan en el Cementerio de la Recoleta.

El prócer nació el 15 de febrero de 1811 en San Juan, donde hizo sus primeros estudios antes de formarse de manera autónoma en matemática, teología y latín. Durante sus primeros años trabajó como maestro rural y periodista en el diario El Nacional.

En 1839 creó el Colegio de Pensionistas de Santa Rosa y tiempo después empezó su carrera política como concejal en Buenos Aires. En 1857 ocupó el cargo de senador y jefe del Departamento de Escuelas. Cinco años más tarde asumió la gobernación de San Juan, donde impulsó la enseñanza gratuita y universal.

Quién fue Sarmiento

Llegó a la presidencia de la Nación en 1868, gestión que mantuvo hasta 1874. Durante su mandato sancionó la Ley de Subvenciones, una norma que juntó fondos para construir más de 800 escuelas en todo el país, de las cuales el 70% fueron públicas. Esa medida permitió pasar de 30.000 alumnos a más de 110.000 en seis años.

En 1870 fundó la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y la Biblioteca Nacional de Maestros, dos espacios destinados a capacitar y difundir materiales para los docentes.

Los próximos feriados del 2026

La jornada de este viernes 11 de septiembre no figura como feriado nacional en el calendario oficial, pero, tras esta jornada educativa, el calendario mantiene algunas fechas no laborables para lo que resta de 2026:

Los próximos meses del año cuentan con algunos días no laborables vigentes