Horóscopo de Acuario de hoy: jueves 28 de mayo de 2026

Prepárese, ya que hoy podría llegar a convertirse en su propio enemigo. Intente ver los aspectos positivos de su vida y comience a construir su futuro.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el jueves 28 de mayo

Amor: Tenga paciencia y dispóngase a escuchar los reclamos de su pareja, ya que son razonables. No sea tan cruel y trate de ser más cariñoso con su enamorado.

Riqueza: Debe poner mucha atención a los gastos un tanto excesivos que tuvo en la semana. Sepa que si no lo cuida como se debe, no llegará a fin de mes.

Bienestar: Si siente que su energía vital disminuye, dese cuenta con que gente se rodea habitualmente. Muchas veces la gente negativa puede restarle energía.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Entienda que no siempre se puede solucionar todo con un cerrar y abrir de ojos. Sepa que deberá avanzar con un paso medido y riguroso. Relájese.

Amor: Vivirá un encuentro profundo con esa persona que conoció hace poco tiempo. Prepare su corazón, ya existirá la posibilidad de enamorarse más de lo que piensa.

Riqueza: Despreocúpese, ya que le aprobarán todos los proyectos comerciales que tiene. Sepa que le generará grandes satisfacciones a nivel personal y profesional.

Bienestar: Si siente que la rutina de toda la semana lo tiene asfixiado, no dude en tomarse un respiro y organice una salida para esta noche con gente divertida.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |