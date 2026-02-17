LA NACION

Horóscopo de Acuario de hoy: martes 17 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del martes 17 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario

Durante este día, lo más probable es que toda su fuerza este dirigida en la búsqueda de la orientación para su vocación o estudios específicos.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el martes 17 de febrero

Amor: Momento oportuno para definir si quiere tener relación duradera y madura con esa persona que conoció. Antes que nada, pregúntese que es lo que usted quiere en el amor.

Riqueza: Sepa que gracias a esos negocios iniciados haces meses, hoy obtendrá una retribución monetaria inesperada. Sea cuidadoso en el momento que la invierta.

Bienestar: Aunque se sienta desanimado al volver a su hogar por la carga laboral, trate de salir a respirar un poco de aire fresco. Volverá totalmente relajado.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Haga todo lo que este a su alcance para controlar un poco la impaciencia. A veces la realidad no siempre se ajusta a sus deseos y usted tendrá que aceptarlo.

Amor: Como usted sabe esa pelea que tuvo no fue justificada. Pídale perdón a la persona con quien discutió y así encontrará el equilibrio emocional que tanto busca.

Riqueza: Sea precavido, ya que le propondrán algunos negocios demasiado tentadores pero de dudosa procedencia. Procure estudiar cada unos de los detalle y leer la letra chica.

Bienestar: No se sienta triste, busque ayuda y un consejo en sus amigos, ellos sabrán escucharlo. Sepa que ya ha superado situaciones mucho peores en su vida.

