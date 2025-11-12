Horóscopo de Acuario de hoy: miércoles 12 de noviembre de 2025

Sepa que una mirada del pasado lo ayudará a solucionar esos inconvenientes del presente. No le tema a los recuerdos del pasado, son solo pasajeros.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el miércoles 12 de noviembre

Amor: Deje de hacer publico los problemas maritales que tienen, ya que la relación es entre usted y su pareja. Momento de hablar con el corazón y sincerarse.

Riqueza: Aproveche, ya que será una excelente jornada a nivel profesional donde obtendrá muy buenas recompensas económicas. Póngase al día con sus deudas.

Bienestar: Si hay momentos en los cuales se siente triste, haga cosas que fortalezcan su autoestima. Deje de echarse la culpa, si las cosas no salen es por algo.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Con la Luna en oposición en su signo, deberá tener cuidado de no descartar sus objetivos de forma radical. Deje de tomar decisiones de manera apresuradas.

Amor: Intente dejar de forzar a su pareja a tomar definiciones apresuradas, respete sus tiempos. No la involucre en los problemas que usted tiene y lo persiguen.

Riqueza: Evite gastar porque si, ya que a fin de mes lamentará sus gastos superfluos. Adquiera solo aquello que le sea verdaderamente útil y vital para su vida.

Bienestar: Deje de ocultar los sentimientos que esta teniendo hace días. Procure manifestarlos cuanto antes, caso contrario, le causará problemas psicosomáticos.

