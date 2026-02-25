Horóscopo de Acuario de hoy: miércoles 25 de febrero de 2026

Intente romper su orgullo y permítase oír las sugerencias de sus amigos aunque le cueste. Con ellos encontrará la solución para cada uno de los conflictos que deba afrontar.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el miércoles 25 de febrero

Amor: Como usted sabe esa pelea que tuvo no fue justificada. Pídale perdón a la persona con quien discutió y así encontrará el equilibrio emocional que tanto busca.

Riqueza: Después de tanto sufrimiento, al fin podrá solucionar esa cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo y no lo dejaba avanzar en su vida.

Bienestar: No se preocupe, ya que una sensación de angustia lo invadirá durante todo el día. No se entregue, solo busque una compañía y podrá cambiar ese sentimiento.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Debe entender y aprender que las cosas necesitan su tiempo para generarse. Ármese de paciencia y trate de resolverlas una por una.

Amor: Sepa que no es una jornada para replanteos, de lo contrario, la comunicación con su pareja se volverá tensa. Intente buscar la forma adecuada de decir las cosas.

Riqueza: En estos momentos, debería ajustarse a su presupuesto económico. Sea riguroso con los gastos inútiles y con el exceso de los productos de las ofertas que compra.

Bienestar: Procure ser constante y no busque más excusas para poder cumplir con ese tratamiento para adelgazar. Si es necesario, cambie de nutricionista.

