Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 16 de mayo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 16 de mayo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
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Intente abandonar los viejos mandatos que le impusieron desde su adolescencia. Momento oportuno para ampliar las aspiraciones y los sueños que tiene guardados.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el sábado 16 de mayo
- Amor: Deje de buscar la perfección en la pareja porque nunca la encontrará. Esto podría traerle problemas en la relación y su alma gemela lo abandonará.
- Riqueza: Intente darle la vuelta a ese asunto que hace tiempo le preocupa y no encuentra la solución. Si no puede solo, busque un consejo en alguna persona de confianza.
- Bienestar: Escóndase este día en su hogar, lejos de la rutina y disfrutando de sus seres queridos. Busque alguna película o serie de su agrado y véala junto a sus hijos.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
En esta jornada, después de tanto logrará recuperar el tiempo perdido y podrá concretar todas las tareas que le quedaron pendientes en su vida profesional.
- Amor: Período para acercarse a su pareja con mucho más afecto y pasión. De esta forma, podrá reconquistar y afianzar el vínculo que tiene con su alma gemela.
- Riqueza: Junto a su pareja, realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos. Vean en que están gastando de más y así podrá llegar a fin de mes sin tantos problemas.
- Bienestar: Momento de ser más cuidadoso con su salud, evitando los excesos de comida y bebidas. Aprenda a alimentarse saludablemente y en poco tiempo se sentirá mejor.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |