Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 16 de mayo de 2026

Intente abandonar los viejos mandatos que le impusieron desde su adolescencia. Momento oportuno para ampliar las aspiraciones y los sueños que tiene guardados.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el sábado 16 de mayo

Amor: Deje de buscar la perfección en la pareja porque nunca la encontrará. Esto podría traerle problemas en la relación y su alma gemela lo abandonará.

Riqueza: Intente darle la vuelta a ese asunto que hace tiempo le preocupa y no encuentra la solución. Si no puede solo, busque un consejo en alguna persona de confianza.

Bienestar: Escóndase este día en su hogar, lejos de la rutina y disfrutando de sus seres queridos. Busque alguna película o serie de su agrado y véala junto a sus hijos.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

En esta jornada, después de tanto logrará recuperar el tiempo perdido y podrá concretar todas las tareas que le quedaron pendientes en su vida profesional.

Amor: Período para acercarse a su pareja con mucho más afecto y pasión. De esta forma, podrá reconquistar y afianzar el vínculo que tiene con su alma gemela.

Riqueza: Junto a su pareja, realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos. Vean en que están gastando de más y así podrá llegar a fin de mes sin tantos problemas.

Bienestar: Momento de ser más cuidadoso con su salud, evitando los excesos de comida y bebidas. Aprenda a alimentarse saludablemente y en poco tiempo se sentirá mejor.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |