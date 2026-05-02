Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 2 de mayo de 2026

En este día, deberá hablar menos y escuchar más. De esta manera, mejorará la comunicación y aprenderá a mantener un mejor vínculo con los demás.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el sábado 2 de mayo

Amor: Será un optimo día para aclarar los conflictos que tiene con su alma gemela e intentar ponerse en su lugar. Si existe algo que no le agrada, intente hablarlo hoy mismo.

Riqueza: Déjese llevar por la intuición y aplique su cualidad creativa en lo profesional. Ya que pronto podrá recibir un reconocimiento laboral, debido a su talento creativo.

Bienestar: Su afán de justicia, hoy lo llevará a expresar criticas. Sepa que no serán bien recibidas por los demás y podrá terminar discutiendo con alguien que aprecia.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Comprenda que muchas veces la libertad no siempre es peligrosa en la vida. A veces nos ayuda a asomar lo mejor que uno tiene en su interior y no lo demuestra.

Amor: Hoy seguramente reciba una llamada y deba visitar a un familiar que necesita de su ayuda. Hágase un tiempo cuando sale del trabajo y vaya a brindarle su mano.

Riqueza: Deje de fantasear con las compras y genere un balance donde le refleje su verdadera economía, de lo contrario, luego lo lamentará los gastos que hizo.

Bienestar: Busque e inicie una actividad corporal donde le permita encontrar su propio interior. Pruebe tomando clases de teatro, obtendrá satisfacciones que usted desconocía.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |